На 2018 год предрекли худший кризис со времен Второй мировой войны

В новом году может произойти худший гуманитарный кризис с 1945 года. Об этом заявила государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт, сообщает The Telegraph.

В марте ООН посчитала, что крупнейший со времен основания организации гуманитарный кризис наступил в 2017 году. Причиной тому стали события в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.

Но, по мнению Пенни Мордаунт, самые тяжелые времена еще впереди. ”Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным”, — отметила она.

На преодоление последствий кризиса Великобритания решила выделить в фонд ООН дополнительные 21 миллион долларов. Эти средства должны пойти на обеспечение питьевой водой и продуктами питания нуждающихся.