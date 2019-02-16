Мюллер: экс-советник Трампа связан с WikiLeaks
Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий ”российское дело”, заявил о наличии переписи, подтверждающей связь между доверенным лицом президента США Роджером Стоуном и WikiLeaks. Об этом сообщает ТАСС.
Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий ”российское дело”, заявил о наличии переписи, подтверждающей связь между доверенным лицом президента США Роджером Стоуном и WikiLeaks. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, следователи ознакомились с перепиской Стоуна и WikiLeaks во время проведения расследования взлома электронной почты комитета Демократической партии. Они смогли получить ордера для получения данных об аккаунтах, через которые могли распространяться похищенные у демократов сведения.
”Часть этих аккаунтов ”содержала переписку Стоуна с ”Гуччифером 2.0 (хакером, взявшим на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты. — Газета.Ru)”, — говорится в заявлении следствия.
Ранее сообщалось, что WikiLeaks и зять Трампа просят суд отклонить иск о ”вмешательстве России”.
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