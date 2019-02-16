Мюллер: экс-советник Трампа связан с WikiLeaks

Как отмечается, следователи ознакомились с перепиской Стоуна и WikiLeaks во время проведения расследования взлома электронной почты комитета Демократической партии. Они смогли получить ордера для получения данных об аккаунтах, через которые могли распространяться похищенные у демократов сведения.

”Часть этих аккаунтов ”содержала переписку Стоуна с ”Гуччифером 2.0 (хакером, взявшим на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты. — Газета.Ru)”, — говорится в заявлении следствия.

Ранее сообщалось, что WikiLeaks и зять Трампа просят суд отклонить иск о ”вмешательстве России”.