Мягкая и веселая сила. Почему НАТО считает КВН инструментом российского влияния

В конце прошлой недели Центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге представил доклад "STRATCOM смеется: в поисках аналитической структуры". Центральной темой исследования стало то, как Кремль использует юмор в качестве элемента "мягкой силы" — чтобы влиять на тех, кто понимает русский язык. Что не так с КВН и "Вечерним Ургантом?" Портал Delfi изучил доклад, подготовленный по заказу Министерства обороны Латвии.

Доклад StratCom laughs: in search of an analytical framework состоит из четырех разделов, написанных разными авторами. В первой, теоретической части авторы исследуют природу юмора как инструмента для коммуникации. Вторая представляет собой контент-анализ четырех юмористических шоу, выходивших и выходящих на российском "Первом канале" (из них в эфире на момент подготовки доклада оставались только "МаксимМаксим" и "Вечерний Ургант").

Третья часть посвящена КВН и связям руководства этого проекта с Кремлем, четвертая — исследование того, как украинские телеканалы используют юмор в качестве средства контрпропаганды и лекарства от стресса из-за событий в Донбассе.

Наиболее острую реакцию в медиа-пространстве вызвала та часть доклада, что посвящена КВН: не случайно ее язвительно прокомментировали и представитель МИДа России Мария Захарова (которая, кстати, совсем недавно была гостем возрожденного шоу "Прожекторперисхилтон"), и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман. Ничего удивительного в этом нет: первая часть интересна лишь специалистам, четвертую с удовольствием прочитают на Украине. А вторая, посвященная анализу юмористических шоу на "Первом канале", выглядит довольно беззубой и однобокой.

"Рука Кремля" в юмористических шоу

Автор второй части доклада Сигита Струберга полагает, что авторы и ведущие шоу "Вечерний Ургант", "МаксимМаксим", "Yesterday Live" и "Прожекторперисхилтон" политически ангажированы: они часто обращаются к советской тематике и высмеивают западных лидеров в соответствии с повесткой Кремля. При этом автор даже не пытается ответить вопрос: эти шоу формируют повестку дня или следуют за ней — стремясь добиться максимальных рейтингов? Между тем, без детальной и аргументированной позиции по этой теме сложно утверждать, что Кремль целенаправленно сознательно использует юмористические шоу на телевидении в качестве инструмента "мягкой силы".

Если эти шоу — "проекты Кремля", то почему они, как шоу Yesterday Live, закрываются и открываются без привязки к политическому моменту? "Прожекторперисхилтон", который заново стартовал 4 марта 2017 года (но уже как продукт компании "Среда", а не принадлежащего Аркадию Ротенбергу "Красного квадрата"), был "в спячке" в самое острое для российской внешней политики время — с 2012 по 2017 годы. Рейтинги передачи были высокими, и если ее шутки и повестка дня преданно служат Кремлю, разве не логично было реанимировать "Прожекторперисхилтон" гораздо раньше, когда он был так нужен?

Не менее интересно было бы оценить влияние Вашингтона и Лондона на шоу "Вечерний Ургант" — его исполнительными продюсерами являются Билли Кимбалл (работавший над "Saturday Night Live" в США) и Андрей Савельев (бывший издатель и главред российской версии британского журнала "Time Out" — "Time Out Москва"). В общем, похоже, что теме юмора на Первом канале можно посвятить еще не одно исследование.

КВН как "российский Голливуд"

Третью часть доклада, посвященную КВН и его связям с Кремлем, подготовила доктор коммуникационных наук, доцент Видземской высшей школы Солвита Денис-Лиепниеце. В свое время она сама играла в КВН, выигрывала с командой турнир Латвийской лиги КВН и сохранила связи и контакты в игре.

Солвита Денис-Лиепниеце прямо говорит о связи первых лиц КВН с высшим руководством России. В частности, ведущий и фактический владелец КВН через компанию "АМиК" Александр Масляков получил от Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, а от министра обороны Сергея Шойгу — орден "За укрепление боевого содружества". Власти также помогли Маслякову со строительством концертного зала в центре Москвы и материально поддерживали соревнования КВН за рубежом. Владимир Путин и Дмитрий Медведев регулярно посещают игры КВН.

Все это дает право автору доклада говорить о том, что КВН и Кремль любят друг друга и используют это для достижения собственных целей. Цели "АМиК" очевидны — деньги. По оценке журнала Forbes, ежегодный доход компании составляет порядка 3,5 млн. долларов. Это, кстати, больше, чем зарабатывают Алла Пугачева или Никита Михалков.

Цели российских властей, по мнению Солвиты Денис-Лиепниеце тоже очевидны — использование КВН для "нативной стратегической политической коммуникации". То есть Кремль транслирует свои идеи и образы в понятном аудитории виде таким образом, что аудитория даже не замечает послания (и часто радостно делится им в социальных сетях). То есть — в виде шуток.

"Я уже сдала свою публикацию редакторам и после этого увидела новость о том, что Александр Васильевич Масляков получил очередную околокремлевскую награду, на сей раз из рук министра обороны Шойгу. И вот министр, например, благодарит Александра Васильевича Маслякова за его вклад в рост патриотизма. Фактически сам министр обороны признает: да, мы используем КВН, или КВН помогает нам, чтобы повышать патриотизм. Что такое патриотизм? Патриотизм — это ценность. Формируется ценность, формируется общественное мнение. Что такое формирование общественного мнения? Это, как вы говорите, мягкая сила. Что такое мягкая сила? Это составная часть политической стратегической коммуникации. Этого никто не скрывает, и в России тоже", — говорит она в интервью "Радио Свобода".

Заявления про КВН — единственное, что удостоилось комментария официального представителя МИДа России Марии Захаровой, которая предсказуемо высмеяла его в "Фейсбуке". "Первый канал" также посчитал своим долгом посвятить докладу сюжет, в котором отнесся к публикации снисходительно-добродушно: мол "делать им больше там нечего, в этом НАТО".

” Грустный смех, хотя это и противно, вызывает и то, что подавшая заявку на это исследование Латвия была родным домом для КВН последние лет 15, только два года он проводится в Светлогорске, после событий, связанных с этим "Крым наш, Крым не наш". А на фестивалях в Юрмале огромные залы были полны, люди приезжали со всего мира, в том числе и из западных стран. А сегодня на отборочный фестиваль в Сочи приезжает по 500-600 команд со всего мира. И — да! Там подтрунивают, подкалывают, подшучивают, и над нашим президентом, и над их президентами. И над милиционерами, над футболистами, надо мной, простите за сравнение





"Вчера подключили Первый канал, где была дискуссия на тему КВН. И Гусман, человек, который много лет просидел в жюри, у него были разные околокремлевские должности, говорит о том, что КВН — это "наш Голливуд", а до этого он говорит, что Голливуд — это мягкая сила. Фактически они этого не отрицают", — продолжает Денис-Лиепниеце.

Что не так с КВН?

Солвита Денис-Лиепниеце пишет, что в КВН есть "лицо", транслирующее шутки (то есть команда), но есть незаметные и неизвестные авторы этих шуток, а также главный редактор лиги, который просто не пропустит то, что ему или его "кураторам" неугодно. О деятельности этих людей ничего толком неизвестно. Кроме того, что они есть, и что их непосредственное руководство в лице Александра Маслякова дружно с Кремлем.

Но, опять же — формирует ли КВН повестку дня? Или следует за ней в интересах своей аудитории? Просто поднимает рейтинг, а за рейтингом следуют доходы? "Я не говорю ни в коем случае в рамках исследования, что есть список шуток, которые присылаются из Кремля, хотя, наверное, молодым командам это было бы большое подспорье, если бы что-то такое классное профессиональное им присылали… Возможно, и есть", — говорит Солвита Денис-Лиепниеце.

По ее словам, здесь, скорее, нужно говорить о самоцензуре. Авторы сценариев и шуток пишут что-то острое, это "заворачивает" редактор КВН. В следующий раз они напишут осторожнее, "чтобы понравилось". Так формируется система, в которой никто никому ничего прямо не говорит, но "все все понимают".

Итого: что мы узнали из доклада?

Юмор во все времена использовался как средство коммуникации, в том числе и политической. Нет оснований считать, что и сегодня он не используется в таком качестве. Но и прямых и очевидных доказательств того, что шутки для шоу на ТВ и в КВН пишутся "под копирку в Кремле" у авторов доклада нет.

По словам Солвиты Денис-Лиепниеце, одна из целей доклада — побудить людей думать, включить их критическое мышление. Просто, когда вам в очередной раз "сделают смешно" — задумайтесь о том, что авторы на самом деле имели в виду.