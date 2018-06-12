12.06.2018, 09:40

"Мы решили оставить прошлое позади": Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ

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Deutsche Welle
EST 1
SIPA/00863223/000004
SIPA/00863223/000004Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Церемония подписания состоялась по итогам встречи лидеров двух стран в Сингапуре. Трамп заявил, что ожидает начало денуклеаризации Корейского полуострова уже в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын во вторник, 12 июля, подписали в Сингапуре совместный документ. На церемонии подписания Трамп сообщил, что ожидает начала денуклеаризации Корейского полуострова уже в ближайшее время.

Президент США назвал этот документ "всеобъемлющим", но его содержание пока неизвестно, поскольку детали договоренности не были сообщены средствам массовой информации. "Мы подписали очень важный документ, весьма всеобъемлющее соглашение", — сказал Трамп, добавив: "Мы очень гордимся тем, что сегодня произошло".

Со своей стороны Ким Чен Ын обещал, что "мир станет свидетелем очень больших перемен". "Мы решили оставить прошлое позади", — добавил он. Дональд Трамп сообщил, что ему удалось установить с Ким Чен Ыном особые отношения. Он выразил уверенность в том, что в будущем еще много раз встретится с Кимом, которого Трамп намерен пригласить в Вашингтон.

Исторические переговоры

Историческая встреча между лидерами США и КНДР началась утром 12 в роскошном отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре с долгого рукопожатия. Трамп и Ким позировали перед кино- и фотокамерами, после чего удалились в библиотеку, где начались их переговоры с глазу на глаз в присутствии только переводчиков.

Северокорейский лидер со своей стороны обратил внимание на то, что на пути к саммиту стояло много препятствий, в частности, старые предрассудки. "Мы их все преодолели, и сегодня мы здесь", — подчеркнул он. По завершении переговоров тет-а-тет Трамп охарактеризовал их как "очень, очень хорошие". Позже к лидерам двух государств присоединились представители северокорейской и американской делегаций.

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Один из центральных вопрос переговоров — будущее северокорейской ядерной программы. Однако Ким Чен Ын несколько раз уходил от ответа на вопросы журналистов о том, намерен ли он пойти на денуклеализацию Корейского полуострова, передает агентство dpa. Накануне стало известно, что Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в июле в столице КНДР Пхеньяне.

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