"Мы решили оставить прошлое позади": Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ

Церемония подписания состоялась по итогам встречи лидеров двух стран в Сингапуре. Трамп заявил, что ожидает начало денуклеаризации Корейского полуострова уже в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын во вторник, 12 июля, подписали в Сингапуре совместный документ. На церемонии подписания Трамп сообщил, что ожидает начала денуклеаризации Корейского полуострова уже в ближайшее время.
Президент США назвал этот документ "всеобъемлющим", но его содержание пока неизвестно, поскольку детали договоренности не были сообщены средствам массовой информации. "Мы подписали очень важный документ, весьма всеобъемлющее соглашение", — сказал Трамп, добавив: "Мы очень гордимся тем, что сегодня произошло".