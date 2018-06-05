05.06.2018, 16:04

"Мы не пытаемся разделить ЕС". Зачем Путин летит в Австрию

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bbcrussian.com
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: LUDOVIC MARIN, AFP

"У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз — наш крупнейший торгово-экономический партнер", — заявил Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, которое он дал накануне визита в Веную.

Почему именно Вена была выбрана в этом году для европейского визита российского лидера? Эксперты предполагают, что причиной тому — нейтральная позиция руководства Австрии по отношению к российской внешней политике и, в частности, отказ Вены выслать российских дипломатов после отравления в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.

В России надеются, что визит в Австрию поможет Путину нащупать пути к улучшению отношений со странами Евросоюза, которые вместе с Соединенными Штатами ввели санкции против России, однако в последнее время испытывают сложности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечают эксперты, вопрос о санкциях будет ключевым для Путина на переговорах в австрийской столице.

Связи с ультраправыми

Однако один из основных вопросов к Путину телеведущего ORF Армина Вольфа был о том, почему Россия налаживает тесные контакты с ультраправыми, националистическими европейскими партиями, выступающими против ЕС.

В частности, как заметил Вольф, в 2016 году партия "Единая Россия" заключила соглашение о партнерстве с ультраправой Свободной партией Австрии. "Многие наблюдатели считают, что российское руководство через партию "Единая Россия" хотело бы поддерживать связи с националистическими партиями, поскольку они хотят разделить Европейский союз", — сказал он президенту.

Путин заявил в ответ, что об этом лучше спросить премьер-министра Дмитрия Медведева. поскольку тот является лидером "Единой России", и заявил, что не занимается партийными делами: "Я был одним из создателей партии "Единая Россия", но сейчас, поскольку являюсь главой Российского государства, в партии не состою".

"Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности и желании сотрудничать с нами, — сказал Путин о связи с австрийскими ультраправыми. — Только в этом ищите причину каких‑то контактов на политическом и партийном уровне наших политических партий, формирований, каких‑то движений и европейских, а не в желании что‑то раскачать или чему‑то помешать в самом Евросоюзе. У нас нет таких целей, не было и никогда не будет", — заявил он.

Западные лидеры уже давно выражают беспокойство в связи с тем, что Москва активно налаживает связи с маргинальными европейскими партиями, скептически относящимися к Европейскому союзу и поддерживает сепаратистские движения в Европе.

Почему Австрия?

В последнее время на фоне охлаждения отношений между Россией и Западом российский лидер редко выезжает в Европу. Последний раз подобный визит он совершил в июле прошлого года в Финляндию.

Во вторник Путин встретится в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем, а также представителями бизнеса. Австрия возглавит Евросоюз в июле и заявляет, что хочет быть мостом между Востоком и Западом.

Когда британские власти обвинили Россию в атаке на Скрипалей, Австрия была одной из немногих стран Евросоюза, не выславшей дипломатов в ответ на эти обвинения. Другие страны выслали в общем 140 сотрудников российских дипмисий.

Российского президента поддерживает часть австрийской властной коалиции, в частности, лидер популистской Свободной партии Австрии и министр спорта Хайнц-Кристиан Штрахе. Он предлагал отменить санкции против России.

В то же время австрийские консерваторы во главе с канцлером Себастьяном Курцем, контролирующие политику Австрии в отношении ЕС, заявляют, что страна будет придерживаться общей линии Евросоюза. "Мы прагматично решаем вопросы политического сотрудничества с кем-либо", — говорит он.

Сам Путин на вопрос Вольфа о том, не является ли визит в Австрию поощрением пророссийской позиции австрийских политиков, сказал, что Австрия не нуждается ни в чьих поощрениях, однако заметил, что уважает позицию Австрии и ее нейтральный статус.

Большие возможности маленькой страны. Катя Адлер, европейский редактор Би-би-си

Маленькая Австрия способна предложить Путину большие возможности — геополитические и экономические. Путин стремиться вывести Россию из изоляции и из-под санкций, введенных западными странами после аннексии Крыма четыре года назад. Он хорошо понимает, что западный альянс втянут в противоречия между Европой и администрацией Трампа, и надеется использовать эти противоречия в своих интересах.

Евросоюз по-прежнему обеспокоен действиями России в Сирии и на Украине. Отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании также негативно сказалось на отношениях Москвы с Европой. Не остались незамеченными в Европе и недавние испытания в России баллистических ракет.

Но Путин знает, что Европу связывают с Россией поставки энергоресурсов. Австрия — первая страна, импортировавшая советский газ еще 50 лет назад. Треть европейского газа идет из России, и его объемы растут. Так что российский президент с уверенностью начинает визит в Вену.

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