"Мы не бряцаем оружием": какую армию будет строить Россия

России нужна не столько многочисленная, сколько хорошо оснащенная армия, сказал президент Владимир Путин. Выступая на коллегии министерства обороны, он не объявил о подписании новой государственной программы вооружений, как это ожидалось, но изложил ее общие принципы.

Эксперты, комментируя эти принципы, называют программу скорее скромной. Россия, по их словам, будет продолжать развивать свои стратегические ядерные силы, поскольку они являются основным фактором сдерживания, но перестанет тратить большие средства на флот, отказавшись от цели обеспечить проекцию силы в мировом океане.

"Сегодня российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. Но мы не бряцаем оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность", — сказал на итоговой коллегии министр обороны Сергей Шойгу.

В декабре в прессе появилась информация о том, что объем финансирования госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы в части, которая касается министерства обороны, составит 19 триллионов рублей. Это на один триллион меньше, чем действующая программа на 2011-2020 годы.

Выступая на коллегии минобороны, Путин сказал, что военный бюджет России должен строиться так, чтобы не превышать 2,8% ВВП.

В бюджете на 2016 год были заложены военные расходы на уровне 3,14 трлн рублей. По итогам года ВВП превысил 86 трлн рублей, фактически расходы на оборону составили почти 3,7% ВВП. Если бы требование президента было бы соблюдено, то расходы на оборону были почти на 1 трлн меньше — 2,4 трлн рублей.

По словам президента, России предстоит экономить военные расходы, состоящие "из содержания и оснащения". "Во всяком случае не транжирить, не разбрасываться деньгами, как сеятель, который зерна бросает, но это содержание [должно быть] современным, достойным наших вооруженных сил и наших военнослужащих, но достаточно экономным в то же самое время", — цитирует Путина ТАСС.

Долгие согласования

Государственная программа вооружений на 2018-2027 годы еще в процессе обсуждения претерпела несколько кардинальных изменений.

Изначально ее планировали подписать в 2016 году и действовать она должна была до 2025-го, затем согласование и принятие отложили на 2017 год. ГПВ согласовывали в течение всего 2017 года, и ожидалось, что ее подпишут до его конца года.

Объем финансирования программы также не отличался стабильностью в процессе согласования. Изначально в 2014 году Шойгу рассчитывал на 55 триллионов рублей, затем согласился снизить эту сумму до 30 триллионов.

В прессе появлялась информация о том, что между министерством обороны и минфином идут горячие споры вокруг финансирования ГПВ. В начале 2017 года СМИ сообщили, что минфин не может выделить на программу больше 12 триллионов, в мае "Ведомости" со ссылкой на два высокопоставленных источника сообщили, что ГПВ уже согласована на уровне около 17 триллионов рублей, причем тогда в прессе программа фигурировала как семилетняя — с 2018-го по 2025 год.

В результате объем программы утвердили на уровне 19 триллионов — на триллион меньше, чем было выделено на предыдущую программу (с 2011-й по 2020 год), которая действует в настоящее время. В России государственные программы вооружения идут внахлест.

Затраты под секретом

Заведующий лабораторией военной экономии Института экономической политики имени Гайдара Василий Зацепин сказал Би-би-си, что министр обороны изначально сильно завышал стоимость программы, чтобы в результате сокращения объем финансирования не снизился по отношению к предыдущей.

"Шойгу абсолютно сознательно использует механизм принятия решений нашим первый лицом, который ищет "золотую середину". Шойгу считает, что тот использует метод половинного деления и берет среднее между запросами минобороны и теми возможностями, о которых говорит минфин", — сказал экономист.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин считает, что бюджет программы распределяется неравномерно по сроку ее действия, поэтому довольно сложно понять, сколько же в результате денег пойдет на конкретные проекты.

По словам эксперта, ГПВ делится на два пятилетних периода, твердое планирование с утвержденным бюджетом изначально утверждается только на первый период, планирование и бюджет второго -предварительные.

"В госпрограмме вооружений 2020 года стоимостью около 20 триллионов рублей в первые пять лет было потрачено около 5 триллионов, а остальные 15 планировалось в перспективе потратить. Реальной цифрой является 5 триллионов за пять лет, остальное — это воздушный замок, — сказал эксперт. — Тут у нас такая же ситуация. Названа эта сумма, но мы не знаем, что из этого реально планируется потратить в ближайшие годы и как это соотносится с показателями за предыдущую пятилетку".

Зацепин из института Гайдара также считает, что ГПВ на 2011-2020 годы не будет полностью выполнена. По его оценке, ее реализуют не больше чем на 75%. Он называет три возможные причины: "И денег нет в казне, и одновременно предприятия промышленности не тянут, и нечего и выпускать — новые образцы не разработаны, для серийного производства не годятся".

"Армата" и компания

Путин на коллегии минобороны в целом подтвердил направления ГПВ на 2018-2027 годы, о которых сообщали СМИ. Если в действующей программе приоритет был отдан военно-морскому флоту и стратегическим ядерным силам, то теперь вместо флота приоритетным направлением будут силы общего назначения — сухопутные войска и ВДВ (ядерные силы так и останутся в приоритете).

"В 2012 году доля современных вооружений и техники в войсках составляла 16%, сейчас, в конец 2017 года, — около 60%, — сказал президент. — К 2021 году должна вырасти до 70%".

Как объясняет Кашин, это средний показатель, который не дает представление о том, как обстоят дела с новыми вооружениями в различных видах и родах войск.

"Там есть показатель, который довольно сложно иногда понять, что он означает — доля современного вооружения, который предполагалось довести до 70% [в действующей ГПВ]. Этот показатель перекрыт уже для ракетных войск стратегического назначения , довольно хороший уровень по ВВС, а сухопутные войска и ВДВ получали меньше всего. При этом ясно, что если будет реальный локальный конфликт, то основную тяжесть несут сухопутные войска", — говорит эксперт.

На вооружении сухопутных войск в настоящее время стоит бронетехника, разработанная еще в советское время и в лучшем случае модернизированная в рамках той же программы ГПВ-2020.

При этом в последние годы Россия вкладывала немало средств в разработку техники для сухопутных сил — достаточно вспомнить платформу "Армата", на которой были построены тяжелая БМП и основной боевой танк, БМП "Курганец", тяжелую платформу "Бумеранг", средства радиоэлектронной борьбы, артиллерийские системы и многое другое.

Российские чиновники и политики периодически делают заявления о том, что именно будет произведено или закуплено в рамках будущей программы, но однозначных выводов на основе этих заявлений эксперты делать не торопятся.

Так вице-премьер Дмитрий Рогозин в середине ноября в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что в ближайшие десять лет начнутся поставки таких образцов вооружения, как Т-14 "Армата", перспективный комплекс фронтовой авиации и перспективный комплекс дальней авиации.

Однако ни один из этих образцов пока не завершил цикл государственных испытаний, и когда их начнут производить серийно, точно пока неизвестно. А перспективный авиационный комплекс дальней авиации — стратегических бомбардировщик следующего поколения — вообще пока не вышел за рамки даже не опытно-конструкторских работ, а научно-исследовательских.

В новую ГПВ вместо него будет включен Ту-160М2 — модернизированная версия сверхзвукового бомбардировщика, разработанного еще в советские времена. Его первый полет запланирован на начало 2018 года.

При этом основную ставку в стратегическом сдерживании Россия будет продолжать делать на стратегические ядерные силы, а также на высокоточное неядерное оружие — крылатые ракеты воздушного и морского базирования — Х-101 и "Калибр", которые были испытаны во время ударов по Сирии, морскую ракету "Циркон", которая проходит испытания, а также новые образцы, которые пока держатся в секрете.

От чего пришлось отказаться?

Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский считает, что в результате программа все-таки подверглась сокращению, но произошло это не столько за счет замораживания крупных программ, сколько за счет оптимизации научно-исследовательских работ.

"С точки зрения министерства обороны не удастся реализовать в короткие сроки то, что было задумано. Это будет растягиваться. Традиционно, как правило, срезаются перспективные фундаментальные исследования, результат которых непредсказуем. Как правило, в этом случае урезаются также проекты, которые требуют длительных сроков на реализацию", — сказал Мураховский Би-би-си.

Кашин отмечает, что скорее всего Россия сократит свои возможности по проецированию силы в мировом океане: "Будет сокращаться число крупных боевых кораблей первого ранга, поскольку советские будут изнашиваться, а замены им не будет. Будет устаревать флот десантных кораблей".

По словам эксперта, в настоящее время присутствие в мировом океане ВМФ России обеспечивают восемь больших противолодочных кораблей еще советской постройки (плюс два тяжелых атомных ракетных крейсера — "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", который находится в процессе модернизации). В будущем же самыми крупными кораблями, которые будет строить Россия, станут фрегаты проекта 22350М (головной корабль серии "Адмирал Горшков" завершает госиспытания).

В логику этого развития флота сравнительно небольших кораблей укладывается и расширение базы в сирийском Тартусе, которое одобрила накануне, 21 декабря, Госдума — превращение пункта материально-технического обеспечения в полноценную военно-морскую базу как раз поможет таким фрегатам совершать морские походы в Средиземном море.