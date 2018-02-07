МВФ опубликовал оценку размеров "тени" в мировой экономике: у России — уровень развитых стран Африки

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал оценку размеров теневой экономики в 158 странах мира. Исследование Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц) опубликовано в серии докладов МВФ Working Papers в конце января и является первым системным приложением развивавшихся в 2010 — 2017 годах в экономической науке новых статистических методов оценки теневой экономики, пишет газета "Коммерсант".

Медина и Шнейдер рассматривают экономику РФ как одну из 158 стран, никак не выделяя ее специфику. Средняя оценка "тени" в РФ в 1991 — 2015 годах — 38,42% ВВП, оценка за 2015 год — 33,7% ВВП.

Для европейской страны, пусть и из Восточной Европы, это чрезвычайно высокое значение. Похожие цифры приводятся в основном для Пакистана и относительно развитых стран Африки, а в ЕС сходный уровень имеют лишь Румыния и Болгария, в более или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).

При этом для части развитых стран методики дают необычно высокие оценки: сходный с РФ уровень "тени" отмечен для Тайваня, он высок в Южной Корее (24%, уровень страны ЕС с традиционно очень крупной "тенью" — Италией) и особенно в Таиланде (50%), напротив, во Вьетнаме "тень" вычисляется как очень низкая (18% ВВП).

Уровень "тени" почти монотонно рос до 48,7% в 1997 году, после кризиса 1998 года сократился до 40% в течение двух лет и до 2003 года стабилизировался на этом уровне, после чего падал до отметки в 32% ВВП к 2008 году.

Кризис вновь вызвал всплеск доли "тени" в экономике, после чего она столь же эффективно сокращалась — наименьший показатель "тени" был зафиксирован в 2014 году, когда он составил 31%.

При этом предположения о кризисе в "тени" в 2016-2017 годах работа не может ни опровергнуть, ни подтвердить, по этим годам у Медины и Шнейдера нет актуальных данных.

В основу работы Медины и Шнейдера положены три относительно новых методики. Это модели MIMIC, которые позволяют учитывать несколько факторов и частично снять проблему "двойного счета" теневой экономики, которая сильно искажает оценки, модель спроса на денежном рынке (CDA) и "учета предсказанного значения" (Predictive Mean Matching, PMM).

Для России, как полагает издание, актуальность работы очень высока — оценки "тени" в РФ в разных определениях и по разным методикам имеют существенный разброс, от 23 до 40% ВВП, обычно при этом сложно учитывать масштаб теневой занятости и проблему "двойного счета" при уходе от налогов.

Отметим, в недавнем отчете отчете Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) говорилось, что объем теневой экономики в России составляет 33,6 трлн рублей, или 39% от размера прошлогоднего ВВП страны. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире. По подсчетам экспертов ACCA, самый большой объем теневой экономики по соотношению к ВВП страны — в Азербайджане (66,12%). За ним следуют Нигерия (46,99%) и Украина (46,1%). На пятом месте расположилась Шри-Ланка с показателем 36,46%. Составители отчета выделили три главных фактора, определяющих масштабы теневой экономики в России: контроль за коррупцией, "демократическая ответственность" и рост ВВП. Эксперты ACCA определяют теневую экономику как экономическую деятельность и полученный от нее доход, которые находятся за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или надзора.