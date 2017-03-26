МВД: в митинге в центре Москвы участвуют около 8 тысяч человек

На несогласованной акции на Тверской улице в Москве и на прилегающих территориях находятся около 7-8 тыс. человек, сообщается на сайте МВД по Москве.
”В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тыс. человек”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы участники несанкционированной протестной акции перекрыли движение по Тверской улице, передает gazeta.ru.
МВД России по Москве призывало москвичей воздержаться от участия в несогласованной акции.
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