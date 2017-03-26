26.03.2017, 17:00

МВД: в митинге в центре Москвы участвуют около 8 тысяч человек

 (1)
Gazeta.ru
EST
Aleksei Navalnõi
Aleksei NavalnõiFoto: Ivan Sekretarev, AP

На несогласованной акции на Тверской улице в Москве и на прилегающих территориях находятся около 7-8 тыс. человек, сообщается на сайте МВД по Москве.

”В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы участники несанкционированной протестной акции перекрыли движение по Тверской улице, передает gazeta.ru.

МВД России по Москве призывало москвичей воздержаться от участия в несогласованной акции.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии