МВД Украины: есть второй подозреваемый в убийстве Вороненкова

МВД Украины разыскивает второго подозреваемого по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре Киева, заявил замглавы ведомства Антон Геращенко. Ранее украинские правоохранители о втором подозреваемом не говорили.

"Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства. Вся информация по этому вопросу является тайной следствия", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112. Украина".

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, в 2016 году бежавший на Украину и выступавший оттуда с разоблачительными заявлениями в адрес российских властей, был убит в четверг днем в центре Киева.

Киллер, застреливший Вороненкова и сам раненный его охранником, скончался в больнице. У него нашли паспорт на имя гражданина Украины, объявленного в розыск за ряд преступлений.

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал две возможных версии причин убийства — это дача Вороненковым показаний по делу экс-президента Виктора Януковича и намерение бывшего депутата расследовать коррупцию в российских госструктурах, в частности, контрабанду через территорию Украины, которой якобы занимались сотрудники ФСБ.

Незадолго до брифинга генпрокурора президент Украины Петр Порошенко прямо назвал убийство Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России".

В МИД России в ответ заявили, что слова Порошенко о "российском следе" в убийстве Вороненкова говорят о том, что расследование этого преступления не может быть объективным.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "Тома".