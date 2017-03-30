МВД России: с "группами смерти" связан 1% самоубийств подростков

В российской полиции утверждают, что связь так называемых "групп смерти" в социальных сетях с подростковыми суицидами обнаруживается лишь в 1% всех случаев самоубийств. При это количество подростковых самоубийств в России растет.

"Основные причины самоубийств — неразделенная любовь или конфликты в семье, 1% самоубийств связан с влиянием закрытых групп на сайтах", — заявил заместитель начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов.

"Если в 2015 году число совершивших самоубийство подростков составляло 685, то в 2016 году — 720", — добавил Гайдов.

Тема подстрекательства подростков к суициду в соцсетях получила широкую огласку после появления статьи "Группы смерти" в "Новой газете" в мае 2016 года. В статье утверждалось, что жертвами "огромного сообщества многочисленных групп в социальной сети "ВКонтакте", как закрытых, так и открытых, подталкивающих детей к суициду", за полгода стали 130 несовершеннолетних.

При этом статья содержит оговорку, что ее автор Галина Мурсалиева и эксперты "не могли внимательно изучить все 130 случаев суицида детей".

На статью сразу же обратили внимание правоохранительные органы, в итоге был арестован администратор упоминаемой в статье "группы смерти" — 21-летний житель Московской области Филипп Будейкин (по прозвищу Филипп Лис). В ряде интервью российскими СМИ он то признавал, то отрицал свою причастность к нескольким подростковым суицидам.

В ноябре 2016-го года в Следственном комитете заявили, что как минимум 15 подростков покончили с собой в результате общения в группах смерти.

В марте группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой предложила дополнить Уголовный кодекс РФ понятиями "доведение" и "склонение" к самоубийству.