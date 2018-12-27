МВД России предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

”Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов”, — говорится в пояснении к инициативе.

Общественное обсуждение законопроекта будет идти до 9 января 2019 года. Предполагаемое время вступления законопроекта в силу — сентябрь 2019 года.