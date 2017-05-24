МВД РФ не нашло в видео Навального нарушений закона Медведевым

ГУ МВД по Москве проверило утверждения из расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон" и не нашло нарушений закона. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства на запрос депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

МВД проверило жалобы на возможные противоправные действия, связанные с передачей недвижимого имущества фонду "Соцгорпроект" под руководством Ильи Елисеева — однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева.

В ходе проверки "нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, не установлено", говорится в ответе МВД.

От имени группы граждан России, которые обратились к депутату, Рашкин еще в марте написал запросы в правоохранительные органы, требуя провести проверку информации, изложенной Фондом борьбы с коррупцией в расследовании под названием "Он вам не Димон".

19 апреля пришел первый ответ — от Следственного комитета. "Надзор за исполнением законов органами управления и руководителями некоммерческих организаций отнесен к компетенции прокуратуры, обращение направлено в генеральную прокуратуру", — сообщили из ведомства. Позже генпрокуратура вернула запрос в СКР.

В конце апреля Рашкин получил ответ из ФСБ, однако в нем стояла пометка "для служебного пользования", из-за которой он не смог обнародовать документ.

Впрочем, по его словам, ответ в любом случае сложно было назвать содержательным. "Информации по вопросу там чуть менее, чем ноль", — заявил Рашкин.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми якобы руководят его однокурсники.

Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.

Сам Медведев прокомментировал расследование Навального лишь спустя месяц, назвав его "продуктом политических проходимцев", которое "сделано по принципу компота".