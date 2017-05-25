МВД РФ не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о Медведеве

Министерство внутренних дел России проверило информацию, изложенную в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященном премьер-министру Дмитрию Медведеву, и не обнаружило нарушений закона.

Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Документ ведомства коммунист опубликовал в своем твиттере, сообщает Gazeta.ru.

"ГУ МВД России по г. Москве… проведена проверка, в ходе которой нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции внутренних дел, не установлено", — говорится в ответе министерства. Также отмечается, что поручение о проверке дал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

В публикации ФБК Навального сообщалось об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат премьер-министру. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова назвала данную публикацию "пропагандистскими выпадами".

В конце марта Рашкин направил запросы на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы МВД Колокольцева, главы ФСБ Александра Бортникова и генпрокурора Юрия Чайки с просьбой проверить сообщения о коррупционной деятельности Медведева. Из ФСБ Рашкину, как он сообщил ранее, пришел ответ с пометкой "для служебного пользования".

В начале апреля в Госдуме проголосовали против проекта поручения о проверке материалов фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон" — о "тайной империи" премьер-министра России Дмитрия Медведева, состоящей из элитной недвижимости, земельных участков, яхт, агрокомплексов и виноделен.

Ранее 5 апреля спикер парламента Вячеслав Володин призвал не вовлекать парламент в проверку фактов расследования политика Алексея Навального, так как "пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет", а фильм ФБК "распространяет лживую информацию".

Сам Медведев впервые прокомментировал фильм ФБК лишь спустя месяц. Он назвал расследование ФБК "чушью", "какими-то бумажками" и "компотом", за которым скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и "шкурных" целей. Согласно опросу "Левада-Центра", рейтинг одобрения деятельности премьера России после этого фильма, упал на 10 процентов.