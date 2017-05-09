МВД подсчитало число участников ”Бессмертного полка” по России

Министерство внутренних дел России подвело итоги шествий всероссийской акции ”Бессмертный полк” по всей стране, посчитав число ее участников. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

Так, в Москве на улицу вышли свыше 850 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Это число стало рекордным для столицы. Шествие возглавлял российский президент Владимир Путин с портретом отца, Владимира Спиридоновича Путина. Глава государства вышел на акцию в третий раз.

На Урале, Дальнем Востоке и в Сибири к ”Бессмертному полку” присоединились более 1,6 миллионов участников. По данным МВД, это число более чем вдвое превышает число участников шествия в прошлом году.

В частности, в Уральском федеральном округе по улицам с портретами ветеранов прошлись 600 тысяч человек. В 2016 году их численность составляла 130 тысяч.

В Сибирском федеральном округе в акции поучаствовали 780 тысяч человек. ”Это на 327 тысяч участников больше, чем в прошлом году”, — говорится в сообщении МВД.

Более 285 тысяч человек присоединились к ”Бессмертному полку” в регионах Дальневосточного федерального округа. Это на 170 тысяч больше, чем в 2016-м.

В Санкт-Петербурге в акции памяти приняли участие 700 тысяч человек. Об этом ”Интерфакс” заявил источник из регионального управления МВД. В Ленинградской области по улицам прошли 150 тысяч человек.