МВД Финляндии хочет сократить количество повторных жалоб от беженцев — поправка к закону ускорила бы депортацию

Изменение закона дало бы полиции больше возможностей выдворить из страны лицо, которое неоднократно подает заявки на предоставление убежища.

Увеличилась доля беженцев, получивших отказ в предоставлении убежища и немедленно подавших новое заявление. В Финляндии на данный момент насчитываются тысячи просителей убежища, получивших отказ в своем прошении и стремящихся избежать депортации. Беженцы стараются подать податьповторное заявление до того, как полиция их депортирует, пишет Yle.

В теории новое заявление о предоставлении убежища можно подавать сколько угодно раз. Заявление необходимо рассмотреть, если оно содержит новые обоснования.

Министерство внутренних дел теперь старается выяснить, можно ли сократить количество повторных заявлений путем изменения закона.

- Мы стараемся уточнить процедуру рассмотрения повторных заявлений так, что новые обстоятельства и поправки будут по-прежнему приниматься во внимание, но после подачи трех заявлений будет ограничена возможность злоупотреблять системой, — сообщает министр внутренних дел в пресс-релизе МВД.