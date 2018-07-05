05.07.2018, 08:20

МВД Финляндии хочет сократить количество повторных жалоб от беженцев — поправка к закону ускорила бы депортацию


rus.delfi.ee
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Pagulaste vastuvõtt Trapanis
Pagulaste vastuvõtt TrapanisFoto: Madis Veltman

Изменение закона дало бы полиции больше возможностей выдворить из страны лицо, которое неоднократно подает заявки на предоставление убежища.

Увеличилась доля беженцев, получивших отказ в предоставлении убежища и немедленно подавших новое заявление. В Финляндии на данный момент насчитываются тысячи просителей убежища, получивших отказ в своем прошении и стремящихся избежать депортации. Беженцы стараются подать податьповторное заявление до того, как полиция их депортирует, пишет Yle.

В теории новое заявление о предоставлении убежища можно подавать сколько угодно раз. Заявление необходимо рассмотреть, если оно содержит новые обоснования.

Министерство внутренних дел теперь старается выяснить, можно ли сократить количество повторных заявлений путем изменения закона.

- Мы стараемся уточнить процедуру рассмотрения повторных заявлений так, что новые обстоятельства и поправки будут по-прежнему приниматься во внимание, но после подачи трех заявлений будет ограничена возможность злоупотреблять системой, — сообщает министр внутренних дел в пресс-релизе МВД.

На данный момент власти не рассматривают повторное заявление, если оно не содержит новых обоснований для получения убежища. В соответствии с действующим законом, при такой ситуации человека можно депортировать из страны.

После изменения закона просителя убежища можно депортировать после рассмотрения первого повторного прошения, если он снова получил отказ.

МВД хочет таким образом сделать ясным, что в первом повторном заявлении должны быть веские обоснования для предоставления убежища.

МВД: веские обоснования будут рассматриваться и в дальнейшем
Просители убежища часто обосновывают новые заявления тем, что они обратились в Финляндии в христианство, и поэтому подвергнутся угрозе жизни на родине. Вторым типичным примером является случай, когда проситель убежища в первом заявлении о предоставлении убежища не рассказал о своей сексуальной ориентации, а во втором просит убежища на основе гомосексуальности.

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