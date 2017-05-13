МВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республике

Правоохранительные органы Чеченской Республики (ЧР) не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной ориентации на территории ЧР, сообщил "Интерфаксу" по телефону глава МВД Чечни Руслан Алханов.

"Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным. В органы внутренних дел не поступало ни одного обращения. Более того, подобных сообщений не поступало и на "телефоны доверия, установленные в МВД по ЧР и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по ЧР", — сказал Алханов в пятницу.

Он отметил, что МВД Чечни "проверяет каждый факт, озвученный в СМИ по данной тематике, а шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа , носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую Республику".

"После публикации 1 апреля в "Новой газете" статьи "Убийство чести" мною была назначена служебная проверка, которую провели сотрудники Оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по ЧР. По ее результатам, распространенная в СМИ информация не нашла под собой никаких объективных подтверждений, а материалы служебной проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по ЧР для принятия процессуального решения в соответствии с статьями 144 и 145 УПК РФ", — сказал Руслан Алханов.

Он добавил, что после принятия процессуального решения министерство внутренних дел по Чеченской Республике намерено обратиться в суд.

Публикация "Новой газеты"

В апреле "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 представителей секс-меньшинств, убиты как минимум три человека. 18 апреля пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила "Интерфаксу", что заявления о бездействии правоохранительных органов и необходимости расследования фактов, изложенных в "Новой газете" о положении сексуальных меньшинств в Чечне, будут направлены в Следственный комитет.

Прусенкова добавила, что газета располагает именами погибших представителей ЛГБТ-сообщества, а также всех пострадавших, "их имена мы также назовем следственным органам, когда они будут находиться в безопасности". Она подтвердила, что омбудсмен связывалась с журналистом "Новой газеты" для получения сведений по данной ситуации.