01.07.2018, 13:55

Мужчина захватил заложников в супермаркете в Москве

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ИТАР-ТАСС
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Vene politsei
фото иллюстративноеFoto: Sergei Malgavko, TASS

Сотрудники полиции принимают меры к задержанию мужчины, который удерживает в магазине "Дикси" на Большой Академической улице в Москве его работника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.


В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академический улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации, передает ТАСС.

"Полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина", — сообщили в ГУ МВД.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ведомства оцепили магазин.

По его словам, в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем. На месте ЧП также находятся сотрудники Следственного комитета.

Корреспондент ТАСС сообщил, что в связи с инцидентом полиция ограничила движение на участке Большой Академической улицы напротив магазина.

Движение ограничено на участке на протяжении квартала, где находится магазин, проезд разрешен только общественному и спецтранспорту. Проход по тротуару также запрещен.

Лента: пьяний покупатель захватил заложников

По словам очевидцев, неизвестный, предположительно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на сотрудницу супермаркета, порезал ей руки, а затем приставил ей нож к горлу и начал требовать, чтобы к нему приехали сотрудники ФСБ. Кроме того, по данным "Пятого канала", нападавший требует 300 тысяч рублей, передает Лента.

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