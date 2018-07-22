Мужчина захватил заложников в магазине в Лос-Анджелесе, один человек погиб

Неизвестный захватил в заложники десятки посетителей продуктового магазина торговой сети Trader Joe's в субботу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Все началось с погони полицейских за подозреваемым водителем автомобиля, сообщает телекомпания CNN. Машина попала в аварию, водитель выскочил из салона, открыл огонь по стражам порядка и скрылся в магазине, который расположен на пересечении Хайперион-авеню с бульваром Гриффит-парк.
В автомобиле преступника полицейские обнаружили женщину. Она была ранена. Стражи порядка вызвали скорую и неизвестную госпитализировали. Вскоре выяснилось, что женщина была ранена в результате домашней ссоры, переросшей в стрельбу.
А виновником ЧП оказался афроамериканец 18 лет. Он захватил заложников в магазине после семейной ссоры. "По предварительной информации, подозреваемый действовал, реагируя на семейную ссору. Он стрелял в свою бабушку и женщину, обнаруженную позже на месте происшествия. Он скрылся из дома на автомобиле своей бабушки и увез с собой вторую жертву. Погоня полиции закончилась аварией машины на северо-востоке Лос-Анджелеса, водитель вступил в перестрелку с офицерами полиции и забаррикадировался в магазине", - сообщили в полиции.