22.07.2018, 11:50

Мужчина захватил заложников в магазине в Лос-Анджелесе, один человек погиб

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NEWSru.com
EST
Los Angeles
Los AngelesFoto: ANDREW CULLEN, Reuters/Scanpix

Неизвестный захватил в заложники десятки посетителей продуктового магазина торговой сети Trader Joe's в субботу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Все началось с погони полицейских за подозреваемым водителем автомобиля, сообщает телекомпания CNN. Машина попала в аварию, водитель выскочил из салона, открыл огонь по стражам порядка и скрылся в магазине, который расположен на пересечении Хайперион-авеню с бульваром Гриффит-парк.

В автомобиле преступника полицейские обнаружили женщину. Она была ранена. Стражи порядка вызвали скорую и неизвестную госпитализировали. Вскоре выяснилось, что женщина была ранена в результате домашней ссоры, переросшей в стрельбу.

А виновником ЧП оказался афроамериканец 18 лет. Он захватил заложников в магазине после семейной ссоры. "По предварительной информации, подозреваемый действовал, реагируя на семейную ссору. Он стрелял в свою бабушку и женщину, обнаруженную позже на месте происшествия. Он скрылся из дома на автомобиле своей бабушки и увез с собой вторую жертву. Погоня полиции закончилась аварией машины на северо-востоке Лос-Анджелеса, водитель вступил в перестрелку с офицерами полиции и забаррикадировался в магазине", - сообщили в полиции.

Здание Trader Joe's было сразу же оцеплено, в небо поднялись полицейские вертолеты. Была объявлена тактическая тревога для обеспечения всех имеющихся ресурсов. К магазину прибыла группа полицейского спецназа и власти предприняли попытку вступить в переговоры с 18-летним престуиником, забаррикадировавшимся в магазине.

Вскоре после того, как вооруженный молодой человек вбежал в магазин, несколько человек, среди которых были и дети, смогли самостоятельно выбраться из здания. Они спустились через окна по веревке с узлами, передает ТАСС.

Как сообщило управление городской полиции, "ресурсы спецназа находятся на месте Trader Joe's в районе Сильверлейк, мы работаем над тем, чтобы спокойно разрешить инцидент".

Через несколько часов после начала полицейской операции преступник был обезврежен и взят под стражу. "Мы успешно взяли под стражу подозреваемого без каких-либо инцидентов. Офицеры полиции проводят проверку места происшествия", - сообщили в полиции.

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Однако подобное заявление оказалось поспешным. Американец, почти три часа удерживавший в заложниках десятки людей в продуктовом магазине, вначале застрелил одного из них, и только потом сам сдался полиции.

"Мы с прискорбием информируем о гибели одного человека в магазине, пожарные вытащили раненную женщину из помещения наружу и доставили ее в больницу, где была зафиксирована ее смерть, - сообщил на пресс-конференции мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. - Первоначально в Trader Joe's находились от 40 до 50 покупателей и сотрудников магазина. Одни смогли спрятаться, дожидаясь помощи, другие выбрались наружу самостоятельно или с помощью полиции Лос-Анджелеса, кого-то подозреваемый выпустил на свободу сам".

Градоначальник отметил слаженность и скорость действий блюстителей порядка, благодаря которым ситуацию удалось разрешить малой кровью.

Начальник городской полиции Майкл Мур отметил, что злоумышленник был ранен в левую руку. Он добровольно решил сдаться, попросил у переговорщиков наручники и сам заковал себя.

Президент США Дональд Трамп внимательно отслеживал ситуацию вокруг магазина. Об этом он написал в субботу в своем "Твиттере". "Внимательно отслеживаю ситуацию с предполагаемым захватом заложников в Лос-Анджелесе. Подозреваемый забаррикадировался, полиция Лос-Анджелеса работает с федеральными правоохранительными органами", - отметил американский лидер.

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