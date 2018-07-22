Мужчина захватил заложников в магазине в Лос-Анджелесе, один человек погиб

Здание Trader Joe's было сразу же оцеплено, в небо поднялись полицейские вертолеты. Была объявлена тактическая тревога для обеспечения всех имеющихся ресурсов. К магазину прибыла группа полицейского спецназа и власти предприняли попытку вступить в переговоры с 18-летним престуиником, забаррикадировавшимся в магазине.

Вскоре после того, как вооруженный молодой человек вбежал в магазин, несколько человек, среди которых были и дети, смогли самостоятельно выбраться из здания. Они спустились через окна по веревке с узлами, передает ТАСС.

Как сообщило управление городской полиции, "ресурсы спецназа находятся на месте Trader Joe's в районе Сильверлейк, мы работаем над тем, чтобы спокойно разрешить инцидент".

Через несколько часов после начала полицейской операции преступник был обезврежен и взят под стражу. "Мы успешно взяли под стражу подозреваемого без каких-либо инцидентов. Офицеры полиции проводят проверку места происшествия", - сообщили в полиции.

Однако подобное заявление оказалось поспешным. Американец, почти три часа удерживавший в заложниках десятки людей в продуктовом магазине, вначале застрелил одного из них, и только потом сам сдался полиции.

"Мы с прискорбием информируем о гибели одного человека в магазине, пожарные вытащили раненную женщину из помещения наружу и доставили ее в больницу, где была зафиксирована ее смерть, - сообщил на пресс-конференции мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. - Первоначально в Trader Joe's находились от 40 до 50 покупателей и сотрудников магазина. Одни смогли спрятаться, дожидаясь помощи, другие выбрались наружу самостоятельно или с помощью полиции Лос-Анджелеса, кого-то подозреваемый выпустил на свободу сам".

Градоначальник отметил слаженность и скорость действий блюстителей порядка, благодаря которым ситуацию удалось разрешить малой кровью.

Начальник городской полиции Майкл Мур отметил, что злоумышленник был ранен в левую руку. Он добровольно решил сдаться, попросил у переговорщиков наручники и сам заковал себя.

Президент США Дональд Трамп внимательно отслеживал ситуацию вокруг магазина. Об этом он написал в субботу в своем "Твиттере". "Внимательно отслеживаю ситуацию с предполагаемым захватом заложников в Лос-Анджелесе. Подозреваемый забаррикадировался, полиция Лос-Анджелеса работает с федеральными правоохранительными органами", - отметил американский лидер.