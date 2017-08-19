Мужчина с ножом напал на людей в Сургуте, семь человек ранены

Неизвестный мужчина напал с ножом на людей на улице Бажова в центре Сургута в России, несколько человек пострадали и доставлены в больницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По информации ведомства, около 11.20 по местному времени вооруженный ножом мужчина, двигаясь по центральным улицам города, напал на прохожих. Ранены семь человек, все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшего, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В МВД уточняют, что нападавший был убит после предупредительного выстрела в воздух.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Владислава Нигматулина, четверо пострадавших в результате нападения находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что "версия о том, что нападение является терактом, не является основной".

По информации СКР, личность напавшего предварительно установлена: это местный житель 1994 года рождения. Сейчас проверяются данные о его психических заболеваниях.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование событий в Сургуте под личный контроль.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация о том, что несколько мужчин в масках, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, нападают на прохожих в центральном районе Сургута.

Местные порталы также писали о двух нападавших, одетых "в черные капюшоны".

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись, на которой виден лежащий без движения на земле мужчина (предположительно, нападавший) и склонившийся над ним полицейский.