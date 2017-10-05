Мужчина с эстонским паспортом, увидев итальянских полицейских, попытался перерезать себе горло

На скоростной трассе между Италией и Словенией в ходе рутинной полицейской проверки был остановлен автомобиль со шведскими номерными знаками. Находившейся в машине мужчина, увидев полицейских, ранил себя в область шеи, сообщил итальянский телеканал Rai на своей странице в социальной сети.

При данном мужчине нашли по-видимому поддельный эстонский паспорт. Лицо было доставлено городскую больницу Удине, его жизнь не находится в опасности. Что заставило мужчину сделать такой отчаянный шаг, неизвестно. Также непонятно, если ли кроме паспорта, с подозрением на поделку, у данного лица какая-то связь с Эстонией.

В машине также находились другие люди, которые говорят по-русски. На момент появления сообщения о данном происшествии, полиция еще не успела их допросить.