Мужчина напал с ножом на ведущую в редакции "Эха Москвы"

Вооруженный ножом мужчина ворвался в понедельник в офис радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате в Москве. В результате нападения ранена ведущая Татьяна Фельгенгауэр, сообщается на сайте "Эха".

"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер и она госпитализирована", — говорится в сообщении.

Жизни Татьяны Фельгенгауэр, по словам медиков, ничего не угрожает, об этом сообщил главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов. Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников это подтвердил. Журналистка в НИИ Склифософского.

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с расследованием, назвав ее вопиющей. Следят за ситуацией и столичные власти. Покушение на убийство, именно по этой статье главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело.

По предварительной версии, как сообщил «Интерфакс» у нападавшего «была личная неприязнь», сообщили в пресс-службе московской полиции. Проверят и другие версии случившегося. ЧП произошло около часа дня по московскому времени.

Нападавшему на вид около 40 лет, на входе в здание он брызнул из баллончика охраннику в лицо и затем быстро побежал наверх. Он вошел в редакцию "Эха" и напал с ножом на Татьяну Фельгенгауэр.

Работа станции продолжается в штатном режиме. Но "Эхо" усилит меры безопасности после ЧП, сообщил Венедиктов.

Союз журналистов России назвал вопиющим преступлением и атакой на свободу слова нападение на журналиста Эха. И предложит ужесточить наказание за подобные ЧП.