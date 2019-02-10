Муж Елизаветы II сдал водительские права после аварии

Принц Филипп, супруг британской королевы Елизаветы II, сдал водительские права после аварии, в которую он попал в январе 2019 года. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца. Полиция подтвердила эту информацию, пишет Meduza.
17 января принц Филипп врезался на своем внедорожнике в другой автомобиль. Находившиеся в нем две женщины получили легкие травмы. Еще через два дня принца увидели непристегнутым за рулем его машины. Полиция предупредила его о недопустимости такого поведения.
Принцу Филиппу 97 лет. В Великобритании нет ограничения по возрасту, которое запрещало бы ему водить автомобиль. Люди старше 70 лет должны подтверждать свои водительские права каждые три года.
В 2017 году принц Филипп отказался от участия в публичных мероприятиях.