Мутко предупредил о создании ”оси зла” из-за величия России

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий в правительстве спорт, связал обвинения в адрес России в массовом применении допинга с попытками создать образ ”оси зла”. Об этом сообщает ”Р-Спорт”.

”Это все сегодня попытка создать образ оси зла, но это потому, что мы такая великая спортивная держава”, — пояснил чиновник.

По словам Мутко, Москва сделает все необходимое для защиты российских спортсменов от необоснованных обвинений в применении допинга. ”Мы доверяем и верим им. Мы пойдем вплоть до гражданских судов. Просто так мы это не оставим”, — обещал он.

В ноябре Россия по решению Международного олимпийского комитета лишилась 10 медалей, завоеванных на Играх-2014 в Сочи. К этому привел ряд расследований, в основу которых легли в том числе документальные фильмы немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Санкции могут быть применены ко всей сборной России: 5 декабря исполком МОК объявит решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Автором термина ”ось зла” является 43-й президент США Джордж Буш-младший. Политик использовал это выражение в ежегодном обращении к Конгрессу в 2002-м для описания режимов, спонсирующих, по мнению Вашингтона, терроризм или разрабатывающих оружие массового поражения и способных передать его террористам. ”Ось зла” по Бушу — Ирак при Саддаме Хусейне, Иран и КНДР.