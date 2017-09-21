Муляж взрывного устройства обнаружен на московской ТЭЦ

Подозрительный предмет, оказавшийся муляжом бомбы, был обнаружен утром в четверг на ТЭЦ-11 "Мосэнерго", расположенной на востоке Москвы, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"В 05:00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО "Мосэнерго") в районе запасных ворот около поста № 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на место вызваны подразделения МВД и ФСБ России.

"В 06:20 в результате осмотра установлено, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме", — подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили информацию об обнаружении бесхозного предмета, не представляющего опасности.

"Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу Шоссе энтузиастов, 32. Проведена проверка. Предмет опасности не представляет",- сказал сотрудник пресс-службы.