Мугабе смещен с поста лидера правящей партии Зимбабве

Центральный комитет правящего в Зимбабве "Африканского национального союза Зимбабве — Патриотического фронта" (ЗАНУ — ПФ) в воскресенье, 19 ноября, постановил снять действующего президента страны Роберта Мугабе с поста главы этой партии.

Однопартийцы считают, что Мугабе из-за преклонного возраста утратил контроль над происходящим в стране. Требование отставки поддержала и молодежная лига партии, до последнего времени хранившая верность президенту, передает "Немецкая волна".

По словам партийного функционера Криса Мутсвангви, возглавляющего кампанию за отставку Мугабе, с должности секретаря женского крыла движения будет снята и жена президента, Грейс Мугабе. Вместе с супругом она будет исключена из партии. Чета Мугабе должна покинуть страну, заявил Мутсвангви.

Новым главой партии стал отстраненный вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, на днях прибывший в Зимбабве из эмиграции.

Армейское руководство Зимбабве в свою очередь намерено провести переговоры с Мугабе о его отставке с поста президента. Переговоры об урегулировании кризиса продолжаются при посредничестве спецпредставителей ЮАР в Хараре.

Сам президент до последнего момента категорически отвергал возможность своего ухода.

93-летний Мугабе правит в Зимбабве с 1980 года.