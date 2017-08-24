Может ли Ватикан стать посредником между Киевом и Москвой

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин впервые прибыл в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным и патриархом Кириллом. Российское духовенство рассказало ему о конфликтах с украинской греко-католической церковью, но неизвестно, удастся ли Ватикану выступить посредником в этом вопросе.

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин — правая рука папы римского. Это должность второго лица в католической церкви после понтифика.

Это его первый официальный визит в Россию. В последний раз кардинал такого уровня приезжал в Россию в 1988 году по случаю празднования 1000-летия крещения Руси.

Кардинал Паролин встретился в Москве с главой МИД Сергеем Лавровым и патриархом Кириллом. Затем он отправился в Сочи, где в среду встретился с президентом Путиным.

Это продолжение диалога между Русской православной церковью и Ватиканом, начатого во время встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в 2015 году. Ожидалось, что Паролин, возможно, обсудит с российскими духовными и светскими властями возможность приезда в Россию папы Франциска.

Однако приезд папы не входил в повестку переговоров, заявил накануне визита сам Паролин. "Россия и российское общество еще не готовы для принятия столь высокого лица", — сообщил генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский. В РПЦ также заявили, что вопрос о визите понтифика в Россию пока не стоит.

Сам приезд Паролина свидетельствует о "добрых отношениях между Россией и Святым престолом, Римско-католической церковью и Русской православной церковью", считает Ковалевский. Он выразил надежду на то, что визит госсекретаря Ватикана поможет России улучшить отношения с другими западными странами.

"Мы ценим доверительный конструктивный диалог, который сложился между Святым престолом и Россией", — сказал Путин по итогам встречи с госсекретарем Ватикана.

Между РПЦ и Ватиканом

Одной из главных тем переговоров стал конфликт на востоке Украины: по официальным сообщениям, стороны поговорили о необходимости соблюдения "минских договоренностей". Лавров также рассказал, что Ватикан направил гуманитарную помощь в зону конфликта.

Тема Украины обсуждалась и во время встречи госсекретаря Ватикана с патриархом Кириллом, и во время диалога с Лавровым.

"Церковь не может играть никакой иной роли, кроме миротворческой, когда люди находятся в конфликте друг с другом. Мы с удовлетворением отмечаем близость позиций наших церквей по этому вопросу — по вопросу о роли церкви в конфликте на Украине", — заявил патриарх Кирилл на встрече с кардиналом.

Однако тема Украины в целом — камень преткновения в отношениях между Римско-католической и Русской православной церквами из-за позиций Греко-католической церкви, которая находится, как считается, под влиянием Рима. Греко-католики негативно настроены по отношению к России, и это является препятствием в отношениях между РПЦ и Ватиканом, отмечает издание Vatican Insider.

С другой стороны, пишет издание, именно Ватикан может стать посредником в улучшении диалога между двумя церквами. Более того, "Ватикан может стать быть посредником между Россией и остальным западным миром", цитирует Vatican Insider католического эксперта Стефано Каприя.

Конфликт между греко-католиками (униатами) и православными на Украине разгорелся в 90-е годы, когда греко-католическая церковь завладела большим числом храмов на территории западной Украины, которыми раньше управляла РПЦ.

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) на протяжении многих лет добивается создания своего патриархата на Украине, чтобы получить статус национальной церкви. Однако Русская православная церковь активно выступает против создания патриархата УГКЦ и распространения влияния этой церкви на традиционно православных территориях восточной Украины.

"[Создание патриархата УГКЦ] будет иметь катастрофические последствия для отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, поставит крест на этих отношениях на десятилетия. Надеюсь, что Ватикан воздержится от такого шага", — говорил в 2004 году протоиерей Всеволод Чаплин, занимавший тогда пост председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ.

Какие меры по решению конфликта между православными и греко-католиками на Украине обсуждались на встрече кардинала и патриарха, не сообщается.

Митрополит Илларион, встречавшийся с кардиналом, рассказал ему об "агрессивной риторике" представителей греко-католической церкви по отношению к РПЦ, рассказал митрополит в интервью "Российской газете".

"Мы ценим позицию Ватикана в том, что касается недопустимости использования религиозных факторов на Украине в целях достижения политических преимуществ", — отметил после встречи министр иностранных дел России.

Миротворческая миссия

Эксперты разошлись во мнениях о том, может ли Ватикан выступить посредником в примирении российской и украинской церквей.

По мнению украинского религиоведа Людмилы Филипович, Ватикан мог бы помочь наладить этот диалог, но он не выгоден в первую очередь Русской православной церкви.

"Плохие отношения с греко-католиками — хороший аргумент для Русской православной церковью, когда нужно что-то требовать от Ватикана", — говорит украинский религиовед. "Если РПЦ помирится с греко-католиками, то не будет уже механизма для достижения своих целей", — считает эксперт.

По ее словам, цель Русской православной церкви на Украине — "не сдать позиции", а Ватикан пытается проникнуть на восток. "Это постоянная балансировка между консерваторами в обществе, которых устраивают позиции РПЦ, и реформаторами, которым ближе позиция Ватикана", — говорит эксперт.

На встрече патриарха Кирилла с папой римским в Гаване в 2015 году пара Франциск признал, что РПЦ — единственная каноническая церковь на Украине, спорит российский религиовед Роман Лункин.

"Это косвенно дало греко-католикам понять, что они должны умерить свою критическую риторику в адрес патриарха Кирилла и московской патриархии", — говорит он.

"Отношения с Римско-католической церковью в какой-то мере могут влиять на улучшение отношения России с Западом. Мы можем вспомнить, что во времена Хрущева митрополит Никодим Ротов, будучи главой отдела по внешним церковным связям, начал налаживать отношения с Ватиканом. Тогда действия РПЦ очень помогли советскому правительству [в улучшении отношений с западными странами]", — считает религиовед Сергей Фирсов.

Ближний Восток и Венесуэла

Еще до приезда в Москву кардинал Паролин рассказал, что "региональные конфликты" станут основной темой встречи с российскими духовными и светскими властями. Под "региональными конфликтами" подразумевались проблемы на Украине и Ближнем Востоке. Именно они стали главными темами встречи с кардиналом.

Ситуацию на Украине и кризис на Ближнем Востоке кардинал Паролин сначала обсудил с главой отдела внешних церковных связей митрополитом Илларионом. Религиозные дипломаты сошлись во мнении, что обе церкви должны объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и гуманитарными проблемами в этих регионах.

Отдельной темой визита кардинала Паролина стал кризис на Ближнем Востоке и гонения на христиан в этом регионе. Проблемы в Сирии больше объединяют взгляды РПЦ и Ватикана, чем обсуждение Украины, отмечают эксперты.

Патриарх Кирилл и кардинал Паролин отметили, что борьба с междунарожным тероризмом и оказание гуманитарной помощи странам Ближнего Востока могут объединить две церкви.

На встрече с министром Лавровым кардинал Паролин также заявил, что Россия может помочь в организации переговоров Венесуэлы с западными странами. По его словам, только переговоры могут решить проблемы в этой стране.

Религиовед Лункин считает, что встреча госсекретаря Ватикана с российскими властями "благотворно сказывается на отношениях России и запада". "Это меняет образ России к лучшему", — говорит эксперт.

Политолог Алексей Макаркин, напротив, считает, что у Ватикана "есть желание, но нет возможностей" улучшить отношения России с западными странами. Он считает, что примирение греко-католиков и Русской православной церкви при помощи Ватикана так же маловероятно из-за того, что "все стороны преследуют разные цели".

"У сторон слишком разные приоритеты, как в духовной, так и в политической сфере", — резюмировал эксперт.