Москвичи безмолвно почтили память жертв Беслана, Путин участия не принял

Участники акции "Без слов" возложили цветы, игрушки и бутылки с водой к памятнику погибшим в результате захвата заложников в Беслане 14 лет назад.
В центре Москвы, возле монумента жертвам теракта в Беслане 2004 года, прошел митинг "Без слов". Около 300 участников акции, которая прошла в понедельник, 3 сентября, на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках на улице Солянка, почтили память погибших, не произнося официальных речей.
Собравшиеся возложили к памятнику цветы, бутылки с водой и игрушки и выпустили в воздух 334 белых воздушных шара — по числу погибших 1 сентября 2004 года. В мероприятии приняли участие представители властей Москвы и Северной Осетии, участники операции по освобождению заложников, представители общественных организаций и простые москвичи.
Путин не принимает участие в акциях памяти жертв Беслана
Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в памятных мероприятиях, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Акции памяти жертв Беслана прошли также в ряде мест российской столицы, где были совершены теракты, и в других городах России.
1 сентября 2004 года в североосетинском Беслане террористы захватили в заложники более 1200 человек — школьников, их родителей и сотрудников школы — и удерживали их в школьном здании два дня. 3 сентября в помещении школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. Среди погибших в результате теракта и штурма было 186 детей. Пострадали более 700 человек.