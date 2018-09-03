Москвичи безмолвно почтили память жертв Беслана, Путин участия не принял

В центре Москвы, возле монумента жертвам теракта в Беслане 2004 года, прошел митинг "Без слов". Около 300 участников акции, которая прошла в понедельник, 3 сентября, на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках на улице Солянка, почтили память погибших, не произнося официальных речей.

Собравшиеся возложили к памятнику цветы, бутылки с водой и игрушки и выпустили в воздух 334 белых воздушных шара — по числу погибших 1 сентября 2004 года. В мероприятии приняли участие представители властей Москвы и Северной Осетии, участники операции по освобождению заложников, представители общественных организаций и простые москвичи.

Путин не принимает участие в акциях памяти жертв Беслана

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в памятных мероприятиях, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Акции памяти жертв Беслана прошли также в ряде мест российской столицы, где были совершены теракты, и в других городах России.