25.11.2018, 17:47

Москва: три корабля ВМС Украины неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ

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NEWSru.com
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Москва: три корабля ВМС Украины неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ
Foto: TASS/Scanpix

Пограничные корабли Российской Федерации в воскресенье "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, заявили в воскресенье в ВМС Украины.

В ВМС Украины также заявили, что российская диспетчерская служба "отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями", передает "Интерфакс".

Как утверждается в сообщении на странице ведомства в Facebook, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В украинском ведомстве уточнили, что инцидент произошел 25 ноября, когда "корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря".

В сообщении уточняется, что "о намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства".

Как утверждают в Киеве, пограничные корабли РФ — пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" — "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

При этом погрануправление ФСБ России по Крыму в воскресенье сообщило, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды.

"Сегодня утром около 07:00 по Москве три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации.

Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта", — говорится в сообщении. Корабли ВМС Украины опасно маневрируют, не подчиняются требованиям, отмечается в сообщении.

"До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", — заявляют российские пограничники.

Это пролив, который российский

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил накануне, что ситуация вокруг Азовского моря используется как предлог для усиления давления на Россию, которая действует на законных основаниях. "Я не вижу других объяснений, кроме как стремлений в очередной раз изобрести предлог для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию", — сказал он на пресс-конференции в Риме со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.

"Напомню, что Керченский пролив не является проливом, регулируемым международным правом, это пролив, который российский и не случайно мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост. На эти заявления мы тоже не слышали внятной реакции от европейских партнеров", — сказал он.

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По словам российского министра, "правовое содержание ситуации вокруг Азовского моря определяется договором между Россией и Украиной от 2003 года, в соответствии с которым Азовское море является внутренними водами России и Украины, в соответствии с которыми и та, и другая сторона имеют право проводить инспекции".

"Инспекции существуют, и могу заверить, что с апреля этого года не было ни одной жалобы ни от одного капитана ни одного судна, которое подвергалось проверке", — отметил Лавров.

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