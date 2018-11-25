Москва: три корабля ВМС Украины неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ

При этом погрануправление ФСБ России по Крыму в воскресенье сообщило, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды.

"Сегодня утром около 07:00 по Москве три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации.

Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта", — говорится в сообщении. Корабли ВМС Украины опасно маневрируют, не подчиняются требованиям, отмечается в сообщении.

"До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", — заявляют российские пограничники.

Это пролив, который российский

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил накануне, что ситуация вокруг Азовского моря используется как предлог для усиления давления на Россию, которая действует на законных основаниях. "Я не вижу других объяснений, кроме как стремлений в очередной раз изобрести предлог для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию", — сказал он на пресс-конференции в Риме со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.

"Напомню, что Керченский пролив не является проливом, регулируемым международным правом, это пролив, который российский и не случайно мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост. На эти заявления мы тоже не слышали внятной реакции от европейских партнеров", — сказал он.

По словам российского министра, "правовое содержание ситуации вокруг Азовского моря определяется договором между Россией и Украиной от 2003 года, в соответствии с которым Азовское море является внутренними водами России и Украины, в соответствии с которыми и та, и другая сторона имеют право проводить инспекции".

"Инспекции существуют, и могу заверить, что с апреля этого года не было ни одной жалобы ни от одного капитана ни одного судна, которое подвергалось проверке", — отметил Лавров.