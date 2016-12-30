Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва даст адекватный ответ на введение Соединенными Штатами Америки антироссийских санкций.

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ", — сказал представитель российского президента.

При этом он подчеркнул, что реакция России нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях.

Дмитрий Песков также отметил, что, по мнению Кремля, уходящая администрация президента Барака Обамы своими действиями стремится подорвать позиции избранного президента Дональда Трампа на международной арене.

"Это действия, которые существенным образом подрывают внешнеполитические позиции следующей администрации… Будущей администрации и будущему, избранному, президенту навязывается модель поведения", — сказал представитель президента России.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова назвала администрацию Барака Обамы "группой внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких".

"Всё, занавес. Дурной спектакль окончен. Весь мир, от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет — исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже", — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

В четверг Соединенные Штаты объявили о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также о введении новых санкций в отношении России.

Как сообщается, санкции введены в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвинял Россию.

Президент США Барак Обама, комментируя вводимые санкции, назвал их необходимым и адекватным ответом на действия России. Высылаемых российских дипломатов Обама назвал разведчиками.