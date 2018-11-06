Московского школьника арестовали за изготовление бомбы

Как рассказали журналистам в суде, подросток будет находиться под стражей до 2 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку подозреваемый является несовершеннолетним.

Школьника задержали вечером 2 ноября на северо-западе Москвы. В квартире дома на улице Свободы, где он проживал, была обнаружена и изъята самодельная бомба. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

По данным источника ”Ленты.ру”, мальчика нашли в рамках спецоперации по выявлению соратников 17-летнего студента, устроившего взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске.

Источник в правоохранительных органах рассказал ”Ленте.ру”, что сотрудники спецслужб приходили к нему на беседу, а обнаружили в комнате подозрительный предмет, оказавшийся взрывчаткой, множество книг по химии, а также большое количество реактивов и лабораторной посуды. Выяснилось, что подросток увлекается химией и имеет успехи в ее изучении, он неоднократно побеждал в конкурсах по этому предмету, однако в проведении опасных экспериментов ранее замечен не был.