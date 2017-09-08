Московских чиновников подозревают в хищении 1 млрд рублей

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в департаменте труда и соцзащиты Москвы. Речь идет о хищении из бюджета около 1 млрд рублей. Как считает следствие, колоссальные деньги расхищали путем имитации трудоустройства инвалидов, сообщает РБК.

Агентство называет преступную схему крупнейшей из раскрытых в последние годы. О деле стало известно из постановления ГУ МВД об обыске в офисе компании "Центр инновационных медицинских технологий". Там изъяты электронные носители, учредительная документация, мобильные телефоны сотрудников.

По данным следствия, неизвестные при участии неустановленных руководителей столичного департамента от имени различных компаний с 2011-го по 2016 год обращались в мэрию с заявками на получение субсидий на создание дополнительных рабочих мест для инвалидов, выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет и выпускников учреждений высшего профессионального образования в возрасте от 21 года до 26 лет, которые хотят впервые трудоустроиться.

Для создания видимости реально действующих юридических лиц неназванные граждане заключали договоры с добросовестными компаниями на аренду помещений, приглашали туда специальную комиссию из отдела квотирования рабочих мест, а после обследования этих офисов получали разрешение на создание рабочих мест и денежные средства.

После этого, полагает полиция, представители фиктивных фирм получали на счета деньги, которые расхищали, не создавая дополнительных рабочих мест. В материалах дела названы два ООО, договоры которых с департаментом и Центром инновационных медицинских технологий следствие считает фиктивными.

Годовой бюджет департамента соцзащиты, согласно данным на сайте столичного правительства, составляет почти 212 млрд рублей.

Руководитель департамента Владимир Петросян сообщил РБК, что эпизоды с выводом денег из бюджета относятся к деятельности департамента труда и занятости Москвы, который был присоединен к департаменту соцзащиты в ноябре 2015 года. Сейчас департамент сотрудничает со следствием и предоставляет все затребованные материалы, подчеркнул он.

Это уже не первое уголовное дело, связанное с деятельностью департамента труда и соцзащиты Москвы. После гибели школьников на Сямозере в Карелии СК возбудил дело в связи с возможной халатностью, повлекшей смерть нескольких человек. ФАС после обращения партии "Яблоко" подтвердила, что условия столичных тендеров подгоняли под конкретную фирму — "Парк-отель "Сямозеро", который получил 68,4 млн рублей прибыли.