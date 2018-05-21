Мосгорсуд не разрешил Серебренникову ходить на работу и общаться с коллегами

Мосгорсуд в понедельник отказал художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову в удовлетворении просьбы позволить ему ходить на работу, общаться с коллегами по творческим вопросам, а также пользоваться интернетом.

"Постановление Басманного суда Москвы о продлении в отношении Серебренникова меры пресечения в виде домашнего ареста с сохранением всех установленных ранее ограничений", — огласила решение судья.

Вместе с тем суд незначительно скорректировал срок продления домашнего ареста в отношении Софьи Апфельбаум и Юрия Итина — до 19 июля и 23 мая соответственно. "В отношении остальных фигурантов дела постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения", — сказала судья.

Ранее в понедельник Серебренников обратился к Мосгорсуду с просьбой позволить ему ходить на работу. "Ваша честь, прошу разрешить мне общаться, прошу разрешить мне работать, потому что для меня это означает возможность жить", — сказал он.

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных основанной Серебренниковым организации в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года.