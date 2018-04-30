Мощный ракетный удар нанесен по базам в Сирии, десятки погибших

Две военные базы правительственных сил в Сирии подверглись мощным ракетным ударам в ночь на понедельник. Государственное телевидение сообщает о взрывах на военной базе к северу от Хомса и в провинции Хама, а также около Алеппо. По данным AFP, погибли 26 военных, в том числе из Ирана.

NEWSru Israel передает, что одна из целей была расположена недалеко от российской базы Хмеймим, и РФ не задействовала комплексы С-400 для перехвата.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в районе взрывов зафиксировал землетрясение магнитудой 2,6 с эпицентром в 16 км юго-восточней города Хама. По данным сирийского источника РИА "Новости", около Хамы был атакован склад оружия 47-й бригады армии Башара Асада. Там произошли мощные взрывы и возник пожар.

Склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией. Информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, неверна, отметил этот источник.

Арабская редакция телеканала Sky News сообщала, что в результате ударов по складам оружия погибли не менее 40 человек, свыше 60 получили ранения.