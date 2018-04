Мощный ракетный удар нанесен по базам в Сирии, десятки погибших

NEWSru Israel со ссылкой на сообщения в соцсетях передает, что к северо-востоку от Хомса была атакована иранская военная база "Джабель 47". Она расположена всего в 40 км от российской авиабазы "Хмеймим", прикрываемой зенитными ракетными комплексами С-400. Российские комплексы не были задействованы для перехвата ракет.

Кто нанес удары — пока неясно. Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним, передает РИА. По данным сирийской газеты "Тишрин", базы в Сирии были атакованы с территории Иордании. Издание утверждает, что с американских и британских баз в Иордании были выпущены девять баллистических ракет.

MEDIA: Suspected Israeli bombing of Syrian military base in Hama, which registered as a 2.6 magnitude quake. pic.twitter.com/T17Nk8UEdl