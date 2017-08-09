Мощное землетрясение произошло в Китае, погибли туристы

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в провинции Сычуань в центральном Китае. По данным властей, погибли по меньшей мере пять человек, более 60 пострадали.



Как передает агентство Франс пресс, национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций предупреждает, что жертвами землетрясения могли стать более 100 человек, разрушенными могут оказаться более 130 тысяч домов.



Согласно данным геологической службы США, толчки были зафиксированы около 13:20 по Гринвичу (16:20 мск) в 280 км к северу от города Чэнду, где проживают более 7 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.



В китайском сейсмологическом центре утверждают, что магнитуда землетрясения составила 7, а его очаг залегал на глубине 20 км.