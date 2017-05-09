Молодой да ранний: Макрон, Ратас и другие лидеры непреклонного возраста

В свои 39 лет Макрон стал самым молодым президентом в истории Французской Республики. В каких еще странах правят молодые лидеры?

В свои 39 лет Макрон стал самым молодым президентом в истории Французской Республики., пишет Русская служба Би-би-си.

Его избрание побило 170-летний рекорд: до этого самым молодым правителем Франции был Луи-Наполеон Бонапарт, который пришел к власти в 1848 году, когда ему было 40 лет.

Средний возраст жителей Франции — 41 год, то есть Макрон на два года моложе.

В каких еще странах правят молодые лидеры?

Ванесса д'Амброзио, Сан-Марино

Ванесса д'Амброзио — самая молодая глава государства. В свои 29 лет она — капитан-регент одного из самых маленьких государств в мире. Население Сан-Марино — 33 тыс. человек.

Главами государства в Сан-Марино являются два капитана-регента, назначаемые Большим Генеральным советом.

Капитаны-регенты избираются на срок 6 месяцев, с 1 апреля до 1 октября и с 1 октября до 1 апреля каждого года. Они выполняют функции главы государства и осуществляют исполнительную власть.

Впервые в многовековой истории Сан-Марино капитанами-регентами этой старейшей республики мира в апреле этого года, стали две женщины — Ванесса Д'Амброзио и Мимма Дзаволи.

Являясь верховными гарантами конституционного строя республики, капитаны-регенты осуществляют всю свою деятельность на основе коллегиальности.

В течение ближайших шести месяцев они совместно будут выполнять обязанности главы Сан-Марино.

Ким Чен Ын, Северная Корея

Ким Чен Ын пусть и не самый модный пример для подражания среди поколения 2000-х, но он второй самый молодой правитель в мире. Предположительно, ему 34 года.

Существует некоторая неопределенность с годом рождения Ким Чен Ына. Согласно официальным заявлениям Пхеньяна, он родился 8 января 1982 года. Однако до его прихода к власти в НКДР заявляли, что Ким родился в 1983 году. Южнокорейская разведка также считает, что он на год младше.

Он находится у власти с 2012 года. Перечень его должностей весьма обширен. Ким Чен Ын — высший руководитель, лидер партии, армии и народа КНДР, председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Государственного комитета обороны КНДР, депутат Верховного народного собрания КНДР, Верховный Главнокомандующий Корейской народной армии и маршал КНДР.

Ким Чен Ын окончил международную школу в швейцарском Берне. В школе он учился вместе с братом Ким Чен Чхолем и сестрой Ким Ё Чжон, однако, по сообщениям южнокорейских СМИ, дети Ким Чен Ира помимо школы там практически не выходили из дома, чтобы не попасть под влияние капитализма.

По информации СМИ, лидер КНДР является большим поклонником баскетбола.

Юри Ратас, Эстония

В 2016 году Эстония выбрала коалиционное правительство во главе с премьер-министром 38-летним Юри Ратасом.

Центрист Ратас запомнился многим еще и тем, что в свое время он стал самым молодым мэром Таллинна. Ему было 27 лет, когда он занял этот пост.

Имеет два высших образования. В 2002 году он окончил Таллиннский технический университет, получив степень магистра экономики. В 2005 году — Институт права Тартуского университета со степенью бакалавра правоведения.

У него двое детей. В свободное время увлекается шахматами, чтением, любит путешествовать на лошадях и занимается изучением португальского языка.

Владимир Гройсман, Украина

38-летний Гройсман стал премьер-министром Украины в 2016 году.

Однако власть во второй по величине стране в Европе сосредоточена в руках президента Петра Порошенко.

Тем не менее, Гройсман — второй самый молодой премьер в истории Украины.

Он — интернационалист, при этом придерживается консервативных взглядов.

Гройсман выступает за вступление Украины в ЕС и НАТО, но голосует против однополых браков.

Джигме Кхесар Намгьял Вангчук , Бутан

Если включить в список неизбранных правителей, то 37-летний король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук тоже окажется в нем.

Обладающий огромной популярностью король является главой государства с 2006 года.

Молодой король пытается развивать Бутан так, чтобы не навредить экологии Гималаев.

Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, учившийся в США и Великобритании, стал пятым королем Бутана.

Его жена — Джетсун Пема — дочь пилота и внучка губернатора самой восточной провинции страны — Трашиганга.

Ее родители говорят, что их семья — самая обычная и простая. Хотя по материнской линии Джетсун Пема является родственницей жены второго короля, а мама невесты — крестная дочь одного из многочисленных принцев и родственников второго короля.

В марте 2008 года король перестал быть абсолютным монархом, а страна стала конституционной монархией.

Вместе с тем, король сохраняет очень широкие полномочия и принимает активное участие в политике и общественной жизни страны.

Бутан остается последним королевством в Тибете, где буддизм является официальной государственной религией.

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, Катар

Другой молодой лидер королевских кровей — шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, который унаследовал престол от своего отца и стал эмиром Катара в 2013 году.

36-летний шейх закончил престижную высшую школу в Великобритании, Королевскую военную академию в Сандхёрсте.

Он также занимает пост заместителя главнокомандующего военными силами и возглавляет Олимпийский комитет Катара.

Эмир сыграл ключевую роль в выигрыше его страной права на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Катар, когда-то одно из самых бедных государств Персидского залива, теперь считается одним из самых богатых.

Однако отношение Катара к рабочим-мигрантам постоянно критикуется международными правозащитными организациями.

Самый старый правитель в мире — Роберт Мугабе, Зимбабве

На другом конце возрастного спектра — 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе.

Он правит страной с 1980 года и говорит, что останется у власти до тех пор, пока жители страны не захотят его ухода.

Мугабе сделал себе имя в 1970-х, в годы партизанской войны. Тогда в нем видели героя-революционера, борющегося с белым меньшинством за свободу своего народа.

Однако, придя к власти, он стал применять насилие для подавления своих оппонентов и не раз подвергался критике за подтасованные выборы.

Его также обвиняют в том, что страна переживает побившую все рекорды инфляцию и находится в тяжелом экономическом состоянии.