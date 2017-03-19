Молдавский экс-депутат задержан по делу о шпионаже в пользу России

Бывший депутат парламента Молдавии Юрий Болбочану задержан по делу о шпионаже и измене Родине, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" источники в Генеральной прокуратуре Молдавии.

По словам источников, Болбочану был задержан в пятницу вечером, после того, как были проведены обыски в его доме. Что было найдено при обысках и какой статус у задержанного — подозреваемый или обвиняемый — не сообщается. Генпрокуратура официально не сообщала о задержании бывшего депутата, хотя постановление о задержании подписано прокурорами.

Согласно постановлению, уголовное преследование начато летом прошлого года в соответствие со ст. 337 "Измена Родине" и ст. 338 "Шпионаж" УК Молдавии. Дело ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Из документа следует, что "Болбочану поддерживал контакты с помощником военного атташе посольства России в Молдавии Александром Грудиным и передавал ему какую-то информацию".

В постановлении отмечается, что во время своих встреч Болбочану и Грудин предпринимали строгие меры конспирации.

"Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в Молдове", — отмечается в постановлении.

Ю.Болбочану был депутатом по спискам Демократической партии в предыдущем парламенте, который был избран 25 ноября 2010 года. В начале марта 2014 года, за полгода до истечения мандата, он заявил о том, что разочаровался в Демпартии, и заявил о выходе из ДПМ и ее парламентской фракции. Он фигурировал тогда в списке из восьми депутатов, которых пытались подкупить с целью развала парламентского большинства, дестабилизации ситуации в стране и провоцирования досрочных выборов.