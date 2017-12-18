Молдавия отозвала посла из России

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщило, что отозвало в понедельник своего посла в России Андрея Негуца на неопределенный срок.

В сообщении молдавского МИДа говорится, что это решение принято "в связи с преследованиями и запугиванием властями России официальных физических лиц и политических деятелей Молдавии, усилением этих случаев в последнее время и отсутствием реакции российских властей на официальные запросы молдавских властей по этим случаям".

Как заявили в молдавском внешнеполитическом ведомстве, такие действия могут испортить молдавско-российские отношения, которые молдавская сторона хочет видеть дружественными, доверительными и базирующимися на уважении друг к другу.

Негуца — бывший депутат парламента Молдавии, с декабря 2008 года по апрель 2012 года был послом Молдавии в РФ. Он был вновь назначен послом в РФ указом президента Молдавии Игоря Додона в мае 2017 года после того, как тот настоял на отзыве посла Дмитрия Брагиша.

Ранее в декабре Россия заочно арестовала председателя Демпартии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка, обвиняемого в покушении на убийство. После этого Кишинев принял закон о "запрете российской пропаганды".