"Могли бы и пожестче": что сказали в Москве и Лондоне о высылке британских дипломатов

Решение российского МИД о высылке 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона вызвало весьма бурную и эмоциональную реакцию политиков и экспертов из обеих стран.

В субботу Россия также объявила о прекращении работы генерального консульства Британии в Санкт-Петербурге и о прекращении деятельности в России Британского Совета.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о том, что Лондон вышлет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Русская служба Би-би-си собрала заявления, звучащие с обеих сторон российско-британского политического кризиса.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:



Ответ России не меняет имеющегося факта — попытки убийства двух человек на территории Британии, и из этого не может быть сделано иных выводов, кроме как о виновности России. Мы никогда не потерпим угроз для жизни британских граждан и других людей на британской территории со стороны российских властей. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили со стороны наших друзей и союзников во всем мире.

Андрей Климов, глава Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета (в интервью Би-би-си):



Многие мои коллеги считают, что можно было бы ответить и пожестче. Ведь помимо высылки дипломатов со стороны Британии прозвучали еще и прямые оскорбления в адрес главы российского государства и всей России. Причем все это было сделано на уровне базарной ругани.

Ничего подобного ни наш президент, ни [министр иностранных дел Сергей] Лавров в адрес своих британских, или американских, или других западных коллег никогда не говорили и никогда, я надеюсь, не скажут. И вот эта хамская манера только усилила эффект от той дикости, которая творится сейчас вокруг России.

Лори Бристоу, посол Британии в России (заявление журналистам на выходе из МИДа):



Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы защитить себя, наших союзников и наши ценности от такого рода атак. Ведь это нападение не только на Соединенное Королевство, но и на международную правовую систему, на которую все страны, включая Россию, полагаются ради своей безопасности.

Этот кризис возник в результате вопиющего нападения в Британии, попытки убийства двух человек с помощью химического вещества, разработанного в России и не зарегистрированного в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), хотя Россия обязана это сделать в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия.

Сергей Марков, экс-депутат, политолог (Би-би-си):



Ответ российских властей на действия Британии является, с одной стороны, адекватным, но с другой — более мягким, чем действия британских властей. Кстати, российские власти уже подвергаются критике в российском обществе за чрезмерно мягкую позицию. Многие считают, что мягкостью своего ответа Россия только провоцирует Британию и США на усиление агрессивности.

В российском ответе нет этих жестких заявлений, российские власти просто не могут выражаться так грязно и агрессивно, как выражаются министры иностранных дел и обороны Британии. Это абсолютно неприемлемо и свидетельствует о моральной деградации британской политической элиты.

Том Тугендхат, член комитета британского парламента по международным делам (в интервью программе Би-би-си Today):



Мы можем совершенно четко сказать: никто из 23 британских дипломатов, которые были высланы [из России], не был замешан в попытках убийства людей в России. Никто из них не пытался использовать нервно-паралитический газ в Российской Федерации. Никто из них не подвергал сотни и сотни российских граждан опасности умереть самой ужасной смертью. Так что это на самом деле очень символично и типично для России, которая использует лживую пропаганду в качестве боевого оружия.



Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам (РИА новости):



Я считаю, что реакция абсолютно адекватная, своевременная и, уверен, чувствительная для британской стороны. Не мы эту ситуацию начинали — вся кампания обвинения в адрес России абсолютно безосновательна. […] Я думаю, что все три элемента этого решения — и по дипкорпусу, и по генконсульству в Санкт-Петербурге, и по Британскому совету — не создают для британцев никаких поводов для дальнейших ответных действий. Российская сторона, я уверен, будет готова вернуться к нормальным отношениям, как только британская сторона придет в чувство.