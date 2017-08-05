Многочасовые задержки в аэропортах Евросоюза: что происходит?

Британские авиакомпании предупреждают пассажиров, что в европейских аэропортах их могут ожидать многочасовые очереди, после того как страны шенгенской зоны ввели более строгие правила паспортного контроля. Британским пассажирам советуют приезжать в аэропорты за три часа до отлета, потому что иначе они могут не успеть на свой рейс.

Русская служба Би-би-си разбиралась с тем, что происходит и почему так вышло.

По всей Британии начались школьные каникулы, а это значит, что все семьи с детьми, которые могут себе это позволить, устремились на жаркое европейское солнышко подальше от нашей непредсказуемой погоды.

И тут против отдыхающих сыграли сразу два фактора.

Во-первых, неспокойная обстановка на альтернативных курортах — в Турции, Тунисе и Египте, с которых британцы переместились в Испанию-Италию-Францию.

И во-вторых, тот факт, что страны, входящие в шенгенскую зону, после череды терактов решили ужесточить контроль на границах для тех, кто в шенгенскую зону не входит, и под это попали и прибывающие из Британии.

Ужесточение контроля выражается в том, что, если раньше людям с британским паспортом было достаточно показать его в открытом виде на паспортном контроле, то теперь пограничники обязаны проверять каждого пассажира через базу данных, чтобы удостовериться в том, что их не разыскивает полиция.

Главная же проблема, по мнению британских СМИ, заключается в том, что власти стран шенгенской зоны, ужесточив паспортный контроль, не увеличили численность персонала, который призван его осуществлять.

Ассоциация британских авиаперевозчиков заявила, что в некоторых аэропортах очереди на паспортный контроль тянутся на сотни метров и что отмечались случаи, когда пассажиры опаздывали на рейс.

Она же предупредила, что эти, как было сказано, постыдные очереди могут ждать британцев в аэропортах Мадрида, Майорки, Лиссабона, Лиона, Парижа, Милана и Брюсселя.

Ассоциация также отметила, что количество задержанных рейсов и время их задержки выросли в четыре раза

Как говорит Шон Типтон из Ассоциации британских турагентств, в минувшие выходные, предшествующие началу школьных каникул, в заграничные поездки отправились рекордные 2,4 млн британцев.

"В большинстве случаев люди проходят через паспортный контроль довольно быстро, но, я полагаю, что могут возникать затруднения в определенных аэропортах, где не учли эту комбинацию факторов: рекордное число авиапассажиров, август плюс эти новые требования — им сожет не хватать персонала", — сказал Шон Типтон.

И авиакомпании, и туроператоры уже обратились с просьбой к британскому правительству, чтобы оно использовало все имеющееся у него влияние на страны ЕС, чтобы эти очереди хоть как-то сократить. Более того, ситуация может стать еще хуже, поскольку все эти меры еще не заработали в полную силу.

Окончательное закручивание гаек должно совершиться к 7 октября.

Как сообщает газета Evening Standard, особенно трудно дела обстоят в Барселоне, где вдобавок к более строгим мерам на границе случилась забастовка сотрудников, отвечающих за погрузку и выгрузку багажа: забастовки будут проводиться каждую пятницу, воскресенье и понедельник до конца лета.

Daily Telegraph утверждает, что правительства стран шенгенской зоны прекрасно знали о грядущих переменах, но не удосужились нанять больше персонала.

Таблоид Daily Mail тем временем разразился гневным заголовком: "Это какой-то фарс: британские туристы проводят до 4 часов в очередях! Некоторые теряют сознание и опаздывают на рейсы".

Пассажиры на Майорке больше всего жаловались на отсутствие информации. Их просто призывали не волноваться, заверяя, что самолет без них не улетит, но не объясняли, почему.

Один пассажир, ждущий своей очереди в испанской Малаге, написал, что перед ним была огромная очередь из людей, которые пытались… встать в очередь.

Газета Times добавляет, что компьютерные системы во многих еропейских аэропортах далеки от совершенства и работают очень медленно.