Сенатор Елена Мизулина, автор инициатив о защите детей и сторонник декриминализации семейного насилия, пообещала внести в Думу законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для растлителей детей. Так она отреагировала на публикацию о "Лиге школ".

"В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения", — говорится в заявлении Мизулиной, опубликованном на ее сайте.

"В ближайшее время я внесу на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект", — пообещала Мизулина.

Сенатор, которая уже была автором многих законопроектов об ужесточении ответственности, пояснила, что поводом для ее очередной инициативы стали публикации о московской "Лиге школ".

Накануне издание "Медуза" сообщило, что ученики этой школы для одаренных детей на протяжении двух десятков лет подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны директора и одного из преподавателей. Об этом изданию рассказали выпускники школы и ее бывшие сотрудники.

Вскоре после публикации Следственный комитет России заявил, что начал проверку фактов, изложенных в статье.

Министр образования России Ольга Васильева, отвечая во вторник на вопросы журналистов, предложила дождаться окончания проверки СКР.

"У нас несколько лет существуют правила, по которым не только преподаватели, но и методисты не могут быть взяты на работу в школы без справки об отсутствии судимости. У нас впереди серьезное судебное разбирательство, которые даст ответы на вопросы, как эти люди попали на работу в школу", — цитирует министра корреспондент Русской службы Би-би-си.

Сейчас школа реорганизована, однако названные в статье педагоги продолжают работать с детьми, сообщала "Медуза". Как выяснило издание, преподаватели совершали действия сексуального характера по отношению к ученикам в детском лагере. "По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы", — отмечал СКР.

В 2016 году произошел скандал с 57-й школой, которая считается одной из лучших в Москве. Одного из ее преподавателей также заподозрили в совращении школьниц.

Мизулина в своем заявлении напомнила, что и раньше предлагала ужесточить наказание за "подобные преступления для тех лиц, которым дети доверяют". Наказание вплоть до пожизненного лишения свободы она предлагает предусмотреть для преподавателей и родителей.

Сенатор Мизулина, которая до 2015 года работала в Госдуме и возглавляла комитет по вопросам семьи, была автором многочисленных инициатив, направленных, по ее мнению, на защиту детей. В частности, она выступала за ограничение абортов, запрет на усыновление российских сирот в США и против так называемой "пропаганды гомосексуализма" в интернете.

В прошлом году Мизулина продвигала законопроекты о запрете бэби-боксов и исключении уголовной ответственности за семейные побои.

Накануне стало известно, что Мизулина покинула партию "Справедливая Россия" без объяснения причин. Лидер партии Сергей Миронов назвал причиной то, что Мизулина в 2015 году была делегирована в Совет Федерации губернатором-единороссом. На просьбу прокомментировать предположения, что она может перейти в "Единую Россию", Миронов ответил: "Пускай она идет, куда хочет".