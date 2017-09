Митингующие против Путина американцы пришли к дому посла РФ в Вашингтоне

В центре Вашингтона прошел митинг сторонников американского президента Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.

На акции, которая получила название "Мать всех митингов" (Mother of All Rallies), многие пришли в бейсболках с предвыборным лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again).

Также около 200 протестующих собрались недалеко от Белого дома с требованием к лидеру страны принять меры против президента России Владимира Путина в ответ на вмешательство Москвы в выборы 2016 года.

Участники держали в руках таблички с надписями "Защитим американскую демократию" и "Мы не будем с этим мириться" (We're not PUTIN up with it), обыгрывая игру слова putting и фамилии президента.

После акции митингующие также пришли к дому посла России в США Анатолия Антонова.