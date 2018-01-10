Митингующие перекрыли дороги на границе Польши и Украины

Митингующие ограничили движение в сторону пунктов пропуска на границе Украины с Польшей, сообщает РИА ”Новости”.

Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, протестующие перекрыли дорогу к пункту пропуска на границе ”Краковец”. Ранее активисты заблокировали дорогу к пунктам пропуска ”Шегини — Медика” и ”Рава-Русская — Гребенне” во Львовской области и ”Ягодин” в Волынской.

По словам депутата, в акции участвуют 30-40 человек, они заблокировали пешеходный переход. При этом они пропускают людей с детьми и рейсовые автобусы.

Участники акций выступают против изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают, что без пошлины на Украину можно ввозить товары на сумму до €150 (в аэропортах — до тысячи евро). При этом их вес не должен превышать 50 килограммов.