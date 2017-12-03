Миру предрекли появление 90 миллионов компьютерных вирусов за год

В 2017 году в мире появится более 90 миллионов вредоносных программ. Такие данные озвучил основатель и глава ”Лаборатории Касперского” Евгений Касперский, сообщает в воскресенье, 3 декабря, ТАСС.

По его словам, ситуация в области киберпространства меняется очень динамично, а поддержание сетевой безопасности — масштабная проблема. Касперский рассказал, что 20 лет назад — в 1997 году — его компания зафиксировала всего 500 вредоносных программ. ”Через десять лет, в 2007 году, наша коллекция уже пополнилась более чем 2 миллионами образцов компьютерных вирусов, прежде не имевших прецедента. В 2017 году мы ожидаем насчитать свыше 90 миллионов новых образцов, и это всего за один год”, — добавил он.

Глава компании отметил, что ежедневно регистрируется порядка 300 тысяч новых вирусов. Большинство из них можно отнести к категории несложных вирусов, которые легко уничтожить.

В то же время всего в мире насчитывается 500 миллионов ”уникальных вирусных файлов”. Причем, по словам эксперта, вредоносные программы приобретают все более комплексный характер.

В начале месяца эксперты ”Лаборатории Касперского” обнаружили вирус-троян, ворующий криптовалюту из кошельков пользователей.