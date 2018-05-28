28.05.2018, 17:41

Мир никогда не будет прежним: Coca-Cola начала выпускать алкогольный напиток

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Lenta.ru
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COCA-COLA
COCA-COLAFoto: Priit Simson

Coca-Cola запустила торговлю первым в истории компании алкогольным напитком — коктейль под названием Lemon-Do поступил в продажу в Японии, сообщает Japan Times.

Напиток выпускается в трех вариантах — с содержанием спирта три, пять и семь процентов.

По словам Масаки Иида (Masaki Iida), представителя японского подразделения Coca-Cola, запуск Lemon-Do — это пилотный проект компании на перспективном рынке. Он отказался раскрыть рецепт нового напитка.

Компания намерена занять долю на алкогольном рынке Японии в сегменте ”тюхай” — коктейлей с фруктовыми вкусами и небольшим содержанием спирта. Традиционно они готовятся из крепких алкогольных напитков, ароматизаторов, газированной воды и пользуются большой популярностью у женщин. Рынок напитков ”тюхай” с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25 процентов.

Продажи Lemon-Do за пределами Японии не планируются, пояснили в компании. Тем не менее нынешний дебют Coca-Cola рассматривает как часть масштабной кампании по диверсификации производства, так как все больше потребителей в США и ряде стран отказываются от напитков с высоким содержанием сахара.

В январе в Coca-Cola заявили, что по итогам 2017 года компания значительно снизила содержание сахара в своих напитках по всему миру. Речь идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще около 500 напитков.

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