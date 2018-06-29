Мир иронизирует над будущим саммитом США-России: непредсказуемый Трамп и хитроумный Путин решили попиариться

В частности, комментаторы The New York Times опасаются, что, как и в случае недавней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, от предстоящего саммита большую выгоду получит визави Трампа. Издание напоминает, что после переговоров с Ким Чен Ыном американский лидер громко объявил о разрешении ядерного кризиса с Северной Кореей, хотя та не пошла ни на какие серьезные уступки по своей программе вооружений, в то время как армия США отменила совместные военные учения с Южной Кореей.

"Для Трампа это уже лейтмотив: в ноябре он осыпал похвалами [председатель КНР] Си Цзиньпина после встречи один на один в Пекине, на которой лидер Китая не предложил никаких конкретных уступок в торговле. Этих трех лидеров [Си Цзиньпина, Кем Чен Ына и Путина] объединяет то, что они автократы, которыми Трамп восторгается. Он считает, что может взять верх с помощью личной дипломатии, которая обходится без инструкций и тезисов и опирается на сочетание лести, упрашивания и импровизации", — пишет NYT, которую цитирует InoPressa.ru.

Чуть менее критически настроенная французская газета La Croix отмечает, что за несколько месяцев до промежуточных выборов в США Трамп хочет продемонстрировать "образ полностью успешного президента, способного заключать двусторонние соглашения, благоприятные для Америки, со всеми лидерами планеты, каков бы ни был масштаб нерешенных споров".

Предполагается, что саммит будет состоять из переговоров с глазу на глаз, обеденного перерыва, совместной пресс-конференции и обнародования общей декларации. Переговоры Путина-Трампа будут касаться конфликтов на востоке Украины и в Сирии, кибербезопасности и разоружения.

Перед встречей с российским президентом Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля. При этом европейские союзники США опасаются того, что посредством односторонних уступок России Трамп усиленно прорабатывает вариант раскола в их альянсе. "Непредсказуемый Дональд Трамп может, например, полностью или частично отменить американские санкции по Крыму, аннулировать намеченные на востоке Европы военные учения, отвести американские войска, развернутые в прибалтийских странах, или заблокировать приглашение о вхождении в члены НАТО для Республики Северная Македония", — отмечает La Croix.

Российские политологи, опрошенные РИА "Новости", предстоящую повестку тоже не считают "позитивной" и не ждут особых результатов. "Результатов конкретных не будет. Но атмосфера будет замечательная. Видели, как Трамп совещался с Ким Чен Ыном? Примерно то же самое будет и сейчас", — полагает бывший ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Панов. Аналогичного мнения придерживается и президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, по словам которого, встреча "не выразится в каких-то действительно серьезных системных решениях и изменениях". Он считает, что переговоры могут иметь "определенный пиаровский эффект" и быть "симптомом того, что возобновляется диалог".